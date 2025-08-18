こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「TikTok Shop運用支援サービス」を提供開始
プラップグループのPR視点と中国Eコマース市場の知見を活かし「ディスカバリーEコマース」支援を加速
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓鈴⽊勇夫、以下 プラップジャパン）のグループ会社で、デジタルマーケティング支援を手掛ける株式会社プレシジョンマーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：高崎 青史、以下 プレシジョンマーケティング）は、「TikTok Shop運用支援サービス」を提供開始することをお知らせいたします。本サービスは、2025年6月30日より日本で本格的に提供が開始された「TikTok Shop」※1の導入および運用を検討する企業に対し、PR視点と中国市場で培われたEコマースのノウハウを活かした包括的な支援を提供するものです。
■サービス提供の背景
近年、ショート動画プラットフォームTikTokはユーザーとの新しい接点として重要性を増しています。2025年6月30日よりEC機能「TikTok Shop」が提供開始されることで、ユーザーがコンテンツ視聴からシームレスに商品購入まで行える「ディスカバリーEコマース（発見型EC）」の市場が日本でも本格的に立ち上がることが予測されます。この新たなビジネスチャンスに対し、多くの企業が「TikTok Shop」への参入を検討する一方で、「何から始めるべきか分からない」「売上につながるコンテンツが作れるか不安」「効果的な運用方法がわからない」といった課題に直面することが想定されます。
■プレシジョンマーケティングの「TikTok Shop運用支援サービス」について
プレシジョンマーケティングは、こうした課題を解決するため、戦略立案からアカウント開設、コンテンツ企画・制作、インフルエンサー活用、広告運用、分析・改善までを一気通貫で支援します。特に、プラップジャパンが強みとするPR視点でのコミュニケーション設計と、プラップグループが持つ中国版TikTok「抖音（Douyin）」における豊富なEコマースの成功ノウハウを組み合わせることで、認知拡大と売上向上を両立させ、お客様のビジネスを成功に導きます。
【本サービスの強み：万美林(北京)社との提携】
プラップジャパンは、中国版TikTok「抖音(Douyin)Shop」の運用において多数の成功事例を持つ万美林(北京)文化传媒有限公司と業務提携しており、同社が蓄積した最先端のノウハウを日本のお客様に提供できる体制を整えています。
※1 「TikTok Shop」とは、TikTokアプリ内で商品の認知から購入まで一連の購買プロセスを完結できるEC機能です。縦型ショート動画、ライブ配信、ショーケース（商品一覧ページ）などと連携し、ユーザーはコンテンツから直接商品を購入できます。
【主なサービス内容】
1. アカウント開設・運営サポート
ショップ開設・申請手続き、商品登録、運用戦略の策定など、初期段階から支援します。
2. 成果に繋がるコンテンツ企画・動画制作
ブランディング戦略や成果を考慮した動画広告やバナーを制作します。生成AIも活用し、早期に「勝ちパターン」を確立します。
3. クリエイター（インフルエンサー）活用支援
商材にマッチしたインフルエンサーの選定から、アフィリエイトプログラムの活用まで支援します。売上の7割を占めるとされるクリエイター経由の成果を最大化します。
4. ライブ配信の企画・運用
リアルタイムでユーザーと繋がり、商品の魅力を最大化するライブ配信を企画・実行します。
5. デジタル広告・SNS運用
TikTok広告に加え、各種SNS広告やデータ分析を組み合わせ、本質的な成果向上を目指します。
6. 包括的な分析と改善提案
アクセス解析ツールを活用し、施策評価、課題抽出、改善提案を実施。アトリビューション分析により広告の貢献度も可視化します。
サービスに関する詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.precimarke.jp/service/tiktokshop.html
今後もグループの総合力を強みに、時代に即した新たなサービスを柔軟かつスピーディに提供してまいります。
【プレシジョンマーケティング概要】
社名： 株式会社プレシジョンマーケティング
URL： https://www.precimarke.jp/
所在地： 東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル15F
代表取締役： 高崎 青史
事業内容： デジタルマーケティングのコンサルティング、運用型広告の各種支援、各種プロモーション支援
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL︓ https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL︓ https://www.prapgroup.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社プレシジョンマーケティング 広報担当
Email: contact@precimarke.jp
関連リンク
TikTok Shop運用支援サービス
https://www.precimarke.jp/service/tiktokshop.html
株式会社プレシジョンマーケティング
https://www.precimarke.jp/
