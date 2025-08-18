株式会社 トゥモローランド

エディション 京都BAL店では、8月22日（金）から8月24日（日）の期間中、藤原純作陶展を開催いたします。

今回のイベントでは、‘空間を彩る’をコンセプトに、美しい1点もののフラワーベースをはじめ、食を彩るテーブルウエアやマグカップ、アニマルオブジェまで特別なラインアップで展開。

また 8月22日（金）23日（土）24 日（日）は藤原氏も在店し、直接お話しを聞ける貴重なイベントとなっております。

ご来店を心よりお待ちしております。

［about］

藤原 純（ふじわら じゅん）

1979年 滋賀県甲賀市信楽町生まれ

1998年 信楽 窯業技術試験場 大物ロクロ科 修了

京都、愛知、信楽などで個展やグループ展を開催

2013年 信楽焼伝統工芸士認定

■開催期間

8月22日(金)から24日(日)



■開催店舗

エディション 京都BAL店

〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通 三条下ル山崎町２５１ 京都BAL 1F

TEL 075-255-2050

営業時間

11:00-20:00



■在店期間

8月22日(金)

16:00～20:00

8月23日(土)

8月24日(日)



・時間帯により不在の場合もございますので、予めご了承ください。

・混雑状況により入場制限、販売個数制限を行う場合がございます。

・全ての商品に関しまして数量に限りがございます。

売切れ次第イベントを終了させていただきます。

・1点もののためお客様のご都合による返品・交換はお受けいたしかねます。

予めご了承ください。