エディション 京都BAL店では、8月22日（金）から8月24日（日）の期間中、藤原純作陶展を開催いたします。

エディション 京都BAL店では、8月22日（金）から8月24日（日）の期間中、藤原純作陶展を開催いたします。




今回のイベントでは、‘空間を彩る’をコンセプトに、美しい1点もののフラワーベースをはじめ、食を彩るテーブルウエアやマグカップ、アニマルオブジェまで特別なラインアップで展開。














また 8月22日（金）23日（土）24 日（日）は藤原氏も在店し、直接お話しを聞ける貴重なイベントとなっております。
ご来店を心よりお待ちしております。



［about］
藤原 純（ふじわら じゅん）
1979年 滋賀県甲賀市信楽町生まれ
1998年 信楽 窯業技術試験場　大物ロクロ科　修了
　　　　京都、愛知、信楽などで個展やグループ展を開催
2013年 信楽焼伝統工芸士認定



■開催期間
8月22日(金)から24日(日)

■開催店舗
エディション 京都BAL店


〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通 三条下ル山崎町２５１ 京都BAL 1F


TEL 075-255-2050



営業時間


11:00-20:00



■在店期間
8月22日(金)


16:00～20:00


8月23日(土)


8月24日(日)



・時間帯により不在の場合もございますので、予めご了承ください。
・混雑状況により入場制限、販売個数制限を行う場合がございます。
・全ての商品に関しまして数量に限りがございます。


売切れ次第イベントを終了させていただきます。
・1点もののためお客様のご都合による返品・交換はお受けいたしかねます。


予めご了承ください。