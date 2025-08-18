エディション 京都BAL店では、8月22日（金）から8月24日（日）の期間中、藤原純作陶展を開催いたします。
また 8月22日（金）23日（土）24 日（日）は藤原氏も在店し、直接お話しを聞ける貴重なイベントとなっております。
［about］
■開催期間
売切れ次第イベントを終了させていただきます。
今回のイベントでは、‘空間を彩る’をコンセプトに、美しい1点もののフラワーベースをはじめ、食を彩るテーブルウエアやマグカップ、アニマルオブジェまで特別なラインアップで展開。
ご来店を心よりお待ちしております。
藤原 純（ふじわら じゅん）
1979年 滋賀県甲賀市信楽町生まれ
1998年 信楽 窯業技術試験場 大物ロクロ科 修了
京都、愛知、信楽などで個展やグループ展を開催
2013年 信楽焼伝統工芸士認定
8月22日(金)から24日(日)
■開催店舗
エディション 京都BAL店
〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通 三条下ル山崎町２５１ 京都BAL 1F
TEL 075-255-2050
営業時間
11:00-20:00
■在店期間
8月22日(金)
16:00～20:00
8月23日(土)
8月24日(日)
・時間帯により不在の場合もございますので、予めご了承ください。
・混雑状況により入場制限、販売個数制限を行う場合がございます。
・全ての商品に関しまして数量に限りがございます。
・1点もののためお客様のご都合による返品・交換はお受けいたしかねます。
予めご了承ください。