北欧の暮らしに学ぶ 心の好循環サイクルとは？ランスタッド 組織開発ディレクター 川西由美子が「法改正＆業務効率化実践セミナー」にゲスト登壇

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年8月26日（火）に開催される「法改正＆業務効率化実践セミナー」に組織開発ディレクター兼ビヘイビアルヘルス コンサルタントの川西由美子が登壇することをお知らせいたします。

ルールも働き方も変わるなか、業務効率化を推進する最適な組織をデザインするには

本セミナーは、労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディアサイト、「労務SEARCH（サーチ）」の運営会社が主催するオンラインセミナーで、「法改正」への対応、「業務効率化」の推進、そして「働き方改革」を通じた人と組織の最適解の実現を解説します。社会保険労務士による2025年10月施行の育児介護休業法の改正を中心とした法改正の徹底解説の後に、川西由美子が特別ゲストとして登壇します。

業務効率化がもたらす恩恵：ストレスを乗り越え、より快適に働き暮らす

川西由美子は「北欧の暮らしに学ぶ 心の好循環サイクルのつくりかた ～業務効率化と暮らしのデザインで心地良い快適時間をゲット～」と題した講演を行います。居心地がよく快適で陽気な気分を創ることに長けている北欧の人々の生き方からヒントを得て、業務効率化がもたらす恩恵と北欧的な生活デザインについて解説します。

■川西由美子プロフィール

米国で臨床心理学、フィンランドで産業組織心理学を学び、ビヘイビアルヘルスコンサルタントとして国内外の企業で「心の健康管理と組織開発」に関するコンサルテーションを行っています。また、産業組織心理学に基づくイノベーション分野の指導者資格を保有し、国家機関、地方自治体、企業、病院などで産業競争力を高める人材育成や組織改革の技法を広めています。日経ビジネス電子版での連載やテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」など多数のメディア出演経験もございます。

■ 「法改正＆業務効率化実践セミナー」開催概要

【開催日時】2025年8月26日（火） 14:00～15:50

【会場】オンライン（Zoom ウェビナー）

【テーマ】 法改正＆業務効率化実践

【参加費】無料

【登壇者】社会保険労務士 田畑 啓史氏

ランスタッド株式会社 ナショナルセールス＆アカウントマネジメント本部

組織開発ディレクター／ビヘイビアルヘルス コンサルタント 川西由美子

【主催】 エフアンドエムネット株式会社

【申込方法】 https://romsearch.officestation.jp/collabo_seminar?utm_content=342871728&(https://romsearch.officestation.jp/collabo_seminar?utm_content=342871728&)

【イベントお問合せ】https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20250818.html

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2023、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/