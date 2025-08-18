AliExpress（アリエクスプレス）、最大80％OFFの「新学期応援セール」開幕！他サイトより高い価格で購入した場合に差額を補償する最低価格保証制度「Big Save」もスタート

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、2025年8月18日（月）16:00から8月28日（木）15:59までの期間で『新学期応援セール』を開催します。期間中は対象商品の最大80％OFFになるほか、他サイトより高値で購入した場合に差額を補償する新サービス「最低価格保証 (Big Save)」を日本市場向けに開始します。また、一部対象商品では最短3日でのお届け可能です。さらに「POCO M7」や「Honor V5」をはじめとする人気ブランドの最新スマートフォンやタブレットなど、注目のテクノロジー製品を多数同時発売し、ユーザーの皆様にこれまで以上にお得で便利なショッピング体験を提供します。

■新学期応援セール 概要と特長

今回の『新学期応援セール』では、スマートフォンやPC周辺機器を中心に多数の商品が最大80％OFFの特別価格で提供されます。

セール会場URL：

https://s.click.aliexpress.com/e/_om4VpN3

実施期間：2025年8月18日（月）16:00から8月28日（木）15:59

割引率：最大80%OFF

■「最低価格保証 (Big Save)」制度

新たな取り組みとして、購入価格を他サイトと比較して常に最安値に保証する「最低価格保証 (Big Save)」制度を導入します。この制度は、他のプラットフォームでより安い価格が見つかった場合に差額分を補填するサービスで、日本のユーザーも安心してお買い物をお楽しみいただけます。

対象商品(当サイトのBig Saveセールで購入され、「最低価格保証」マーク付きの商品)をご購入後、7日以内に他のECサイト(Amazon等)でより安い価格が見つかった場合、差額をクーポンで補填するサービスです。

■最短3日配送の拡充

国内倉庫から発送する商品のラインナップを大幅に拡充し、「３日配送」「現地倉庫」ラベル付き商品はご注文から最短３日でお届けします。配送待ち時間を大幅に短縮し、利便性をさらに向上させました。

■人気のガジェット製品が集結！注目の最新モデルを一斉発売

セール期間中は、最新スマートフォンなど注目デバイスを日本向けにいち早く販売するだけでなく、スマートフォン、タブレット、Mini PC、3Dプリンタ関連製品など多彩な人気のガジェット製品を新発売します。

＜注目カテゴリ＞

スマートフォン、タブレット、ポータブルモニター、Mini PC、ゲームアクセサリー、カメラ関連製品、蓄電設備、3Dプリンタ関連用品など。

＜代表ブランド（一部）＞

SWITCH、HONOR、Teclast、8bitdo、ZEUSLAP、Redragon、ATTACK SHARK、BMAX、NIPOGI、ACEMAGIC、ALLPOWERS、SOLARPLAY など。

＜注目の新商品一覧＞

8月のビッグセール期間中に複数の注目新商品を発売予定：

スマートフォン：POCO M7、Honor V5、ULEFONE Armor 33 Pro など

タブレット： Honor Pad 10、Teclast Art Pad Pro、OnePlus Pad Liteなど

イヤホン：NICEHCK Rockies、DUNU ITO

ゲーム機器：8BitDo Pro 3、HAUTE42 C16-S

Mini PC：Lenovo 13 Plus、Lenovo 12GO

今回のセールでは、新学期や秋の新生活に向けて、勉強、エンタメ、ビジネス、ホビーなど多様なニーズに応える商品ラインナップを揃えています。最新ガジェットをお得に手に入れる絶好の機会を通じて、ユーザーの皆様のライフスタイルをより豊かにサポートいたします。

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/AliExpress_JP

Instagram：https://www.instagram.com/aliexpress_official_jp/

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。

AliExpress（アリエクスプレス）オフィシャルサイト

https://ja.aliexpress.com/(https://ja.aliexpress.com/)