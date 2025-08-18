こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タウ、第 7 回タウ・パラリンアートコンテスト愛媛トヨタ松山・久米窪田店で「ETP グループ賞」表彰式を開催
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本明岳）は、8月4日に、 当社が主催する「第 7 回タウ・パラリンアートコンテスト」の協賛企業賞「ETP グループ賞」の表彰式を、愛媛トヨタ 自動車株式会社の松山・久米窪田店で開催いたしましたのでお知らせいたします。
※1 事故や災害等により損壊した車両のこと
■タウ・パラリンアートコンテスト、ETP グループ賞について
当社は、障がい者の方々が活躍できる場所を提供したいという想いから、障がい者アート支援の一環として2019 年より「タウ・パラリンアートコンテスト」を開催しています。第 7 回目となる今年も「クルマとかなえる世界」をテーマ に、ETP ホールディングス株式会社、愛媛トヨタ自動車株式会社および愛媛トヨペット株式会社（いずれも、本社： 愛媛県松山市、代表：横田知明）からなる ETP グループにご協賛いただき、「ETP グループ賞」を設定いたしまし た。先日 8 月 4 日には、松山市の愛媛トヨタ自動車株式会社松山・久米窪田店のショールームにて表彰式を開催し、横田社長より受賞者へ表彰状が授与されました。
今後もこのような取り組みを通じて自動車業界が一丸となり、障がい者の社会進出に貢献してまいります。
■「ETP グループ賞」-受賞者コメント
兵頭 愛斗さん（西予市在住)
このたびの作品には、大好きな文房具たちが、長い距離を旅し、たくさんの人々の手に渡って、長く愛用され続 けてほしいという願いを込めて描きました。このような素晴らしい賞をいただけたことは、私にとって大きな励みとな ります。
■ETP ホールディングス株式会社 代表取締役社長 横田様コメント
タッチが非常に繊細で、兵頭さんの文房具への熱い想いが作品全体に表現されていると感じました。社員から も「実際に文具移動販売カーがあったら、ぜひ子どもと一緒に買いに行きたい」との声があがるほど、魅力的な作 品でした。今後も兵頭さんには、見る人をわくわくさせる作品を描き続けていただきたいと思っております。私たち ETP グループとしても、すべての地域の皆様が好きなことや才能を発揮できる社会の実現を目指し、今後もパラリ ンアートコンテストの活動を支援してまいります。
■株式会社タウ 取締役 及川コメント
兵頭さんの作品を拝見し、非常に繊細なタッチで描かれていることに深く感動いたしました。兵頭さんが日々技法を磨き、挑戦を続けている姿勢が伝わってきます。今回も全国からたくさんのご応募をいただいており、こうしたアーティストの皆さまの活躍の場を、今後さらに広げていきたいと強く感じています。ご協賛いただいている企業の皆さま、そしてご応募くださるアーティストの皆さまと共に、今後も新たな機会を創出してまいります。
■パラリンアートについて
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部 TEL：048-601-0820 Ｅmail：pr@tau.co.jp
当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。
