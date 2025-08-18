AsiaNet 200979 （0170）

【貴港（中国）2025年8月18日新華社＝共同通信JBN】最近、広西チワン族自治区貴港市で第15回Lotus Culture Series of Guigang（貴港市蓮花文化シリーズ）が開幕しました。7月から10月にかけて、貴港市は演劇公演、詩歌コンテスト、「Top Lotus-Viewing Spots（蓮花鑑賞名所）」の選定など、さまざまなイベントを開催し、観光産業の成長を促進していきます。

貴港市宣伝部（Publicity Department of Guigang City）は、他に類を見ない生態系の強みに恵まれた国家森林観光実証都市であり、文化観光消費の国家パイロット都市である貴港市が「Three Mountains, One Gorge, One Culture（三山一峡一文化）」を核として、広東・香港・マカオ大湾区（GBA）と東南アジア諸国連合（ASEAN）にサービスを提供するエコツーリズムの目的地を構築していると指摘しました。現在、貴港には国家A級観光名所が52カ所、4つ星以上の農村観光地が37カ所、テーマ別観光キャンプが17カ所あり、「Camping Paradise, Carefree Guigang（キャンプ天国、気ままに過ごす貴港）」というブランドはますます高い評価を得ています。今年上半期、貴港が受け入れた観光客数は3206万3400人、観光収入は301億2100万元に達し、それぞれ前年同期比12.88%増、13.87%増となりました。

貴港は「訪問者の流れが滞在力につながる」ことをよく理解しており、公演やイベントを活用して都市開発を促進してきました。今年は「Village Basketball Association」の広西支部が桂平に設立され、第15回National Games Basketball Qualifiers（全国競技大会バスケットボール予選）、「Douyin Football Carnival」、「Gangren Gangye Concert」が開催され、いずれも「City of Sports, Capital of Leisure（スポーツ都市、レジャーの都）」としての名声を高めるのに貢献しています。

「Douyin Football Carnival」は18億3000万回の表示回数を記録し、貴港を抖音の都市検索ランキングのトップ3に押し上げました。このイベントに後押しされて、「三月三」祭り期間中の貴港市への観光客数と観光収入はそれぞれ前年比で18%、18.9%増加しました。National Games Basketball Qualifiersの期間中、関連するニュースは約3674万回視聴され、湊北区の定員管理ホテルの宿泊者数は前年比29.17%増加し、周辺地域の消費は急増しました。「1日イベント参加、複数日滞在」効果が顕著になり、「exploring Guigang through performances and events（公演やイベントを通じて貴港を探訪する）」というブランド影響力は成長を続けています。

貴港市宣伝部は、この勢いを維持するために、貴港は文化観光産業向けの3年間の集中キャンペーンを強化していると発表しました。今年上半期には、健康・文化観光分野で22の新たなプロジェクトが締結され、総投資額は24億100万元に達しました。42の重点文化観光プロジェクトの推進が加速され、そのうち20件が新たに開始され、13件が完了しました。一方、貴港は「文化観光＋AI（人工知能）」の統合開発を積極的に模索しています。7月初旬には、Pingnan County Museum（平南県博物館）でAIインテリジェント解説サービスが開始され、貴港の「文化観光＋AI」の取り組みは着実に前進しました。

真夏の盛り、第15回Lotus Culture Series of Guigangが盛大に開幕しました。千年の歴史を持つ「Lotus City（蓮の都市）」が、再び心からご招待します：「Fragrant for two thousand years, I've been waiting just for you!（二千年の香り、あなたをずっと待っています）」エコツーリズムからダイナミックなイベント、キャンプ天国からスマートな体験まで、貴港は伝統と現代が融合する新たな文化観光の風景を作り上げており、常に活気あふれる新たな拠点として浮上しています。

ソース：The Publicity Department of Guigang City