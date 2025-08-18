こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道医療大学が2026年4月に臨床データサイエンス学環（仮称・設置構想中）を開設 ― 北海道初の学部等連携課程で医療・福祉分野の先進的データサイエンティストを育成
北海道医療大学（北海道石狩郡当別町）は2026年4月、「臨床データサイエンス学環」（仮称・設置構想中）を新たに設置する。これは、医療をフィールドとした先進的データサイエンティストの育成を目的としたもの。学環は複数の学部が連携した「学部等連携課程」で、同大が培ってきた「医療系教育」「多職種連携」「先進的なデータサイエンス教育」を融合した新しい学びの形を提供する。なお、学部等連携課程の設置は北海道では初めて。医療人としての視点に立ちながら、先進的なデータサイエンスの力で日本の医療をけん引する人材の育成を目指す。
※記載内容は予定であり、変更の可能性があります。
北海道医療大学は、1974年の開学以来51年にわたって、教育理念に基づき「保健と医療と福祉の連携・統合をめざす創造的な教育」を推進。薬剤師、歯科医師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認心理師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師等の保健・医療・福祉分野の専門職業人を養成してきた。
少子高齢化や医療の地域格差などが深刻化する中、同大では社会の要請に的確に対応できる「医療人としての視点」に立ったデータサイエンティストの養成を目的として、2026年4月に「臨床データサイエンス学環」（仮称・設置構想中）を新たに設置する。
学環は、学部でも学科でもない、複数の学部が連携した「学部等連携課程」。同学環は北海道で初の学部等連携課程として、看護福祉学部、心理科学部、リハビリテーション科学部、医療技術学部が連携。医療・保健・看護・福祉・心理分野を横断的に学ぶことで、広い医療全体のフィールドを網羅することが可能となる。
また、同大は文部科学省による「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」の認定校（応用基礎レベルプラスにも選定）であり、人工知能を含めた先進的なデータサイエンスの学びを提供。1学年15名という少人数教育によるきめ細やかなサポートも特徴で、医療機関やスタートアップ企業でのインターンシップも実施する。
データサイエンスに加え、人の心や体についての基本的な知識、医療倫理を身に付け、他学部の学生とともに多職種連携を学ぶことで、さまざまな分野の人と協力しながら働く力やコミュニケーションスキルを習得することができる。
これまで北海道医療大学が培ってきた「医療系教育」「多職種連携」「先進的なデータサイエンス教育」を融合した新しい学びの形である「学環」によって、医療をフィールドとした先進的データサイエンティストを育成していく。
（参考）文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラムス 応用基礎レベルプラス（学部・学科単位）・医療技術学部」への選定： https://dx.hoku-iryo-u.ac.jp/dx/ouyoukiso
■臨床データサイエンス学環（仮称・設置構想中）
【修業年限】 4年 学位：学士（臨床科学）
【入学定員】 15名
【目指せる資格】
・データ分析の専門性
ITパスポート試験
基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
統計検定2級
・AI・データサイエンスの専門性
Python3エンジニア認定基礎試験
データサイエンティスト検定（リテラシーレベル）
G検定・E資格
【将来像】
・一般企業・情報通信・IT分野（一般企業／医療）
保険、IT、通信、金融、メーカーなど幅広い企業で、顧客データ分析、AIサービス開発などで活躍
・医療機関・社会福祉施設
診療データやAIを活用し、現場の課題解決や診療支援に貢献
・行政・公衆衛生分野（医療／IT・スタートアップ／一般企業）
疫学分析や健康に関わる政策のデータ活用で地域や社会に貢献
【特設サイト】
https://red599803.studio.site/
・カリキュラムツリー
https://red599803.studio.site/privacy-policy-1
※記載内容は予定であり、変更の可能性があります。
▼本件に関する問い合わせ先
北海道医療大学広報部入試広報課
住所： 北海道石狩郡当別町金沢1757
TEL： 0133-22-2113
FAX： 0133-22-1835
E-mail： nyushi@hoku-iryo-u.ac.jp
