ナルトを祝う忍里の祭典 ニジゲンノモリ『忍里ナルト誕生祭2025』9月より開催 壱の巻 「復活！中忍試験＆じゃんけん大会＆スペシャルグリーティング」
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『うずまきナルト誕生祭2025』を開催いたします。
第１弾は、過去幾度の開催にも関わらず、合格者わずか6名の超難関「中忍試験」を9月20日（土）～11月30日（日）にて復活開催！さらに、ナルトとじゃんけんバトルができる「じゃんけん大会」や「スペシャルグリーティング」も10月10日（金）より4日間限定で開催いたします。作中でも大人気の「中忍試験」をナルトの前で達成できるチャンス！世界中のNARUTOファンたちよ！七代目火影として夢を叶える“うずまきナルト”に認められる忍を目指し、ニジゲンノモリに集結せよ！
■『忍里ナルト誕生祭2025』壱の巻 「復活！中忍試験＆ナルトバースデーグリーティング」概要
開催日：
（1）中忍試験／9月20日（土）～11月30日（日）
（2）じゃんけん大会／10月10日（金）～11月30日（日）
（3）スペシャルグリーティング10月10日（金）～10月13日（月）
※（1）（2）は期間中の土日祝と10月10日（金）のみ開催
内容：
（1）中忍試験
アニメでナルトが挑戦した「中忍試験」を再現。第1の試練（〇×クイズ）、第2の試験（巻物争奪戦）、第3の試験（第2の試験を突破したもののみ内容を通達）の全ての試験を突破したもののみが、中忍として認められ、合格証を手に入れることができます。現在の合格率は脅威の0.4％
（2）ナルトじゃんけん大会
“うずまきナルト”とのじゃんけん大会を開催。勝ち残った方には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルグッズをプレゼント
（3）スペシャルグリーティング
期間限定！“うずまきナルト”とのスペシャルグリーティングを開催。1組ずつ、ナルトと一緒に記念写真を撮影できる特別なイベント。（整理券を配布いたしますので、受付にてご申告ください）
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」火影岩前
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
入場チケット：
下記URLよりご購入ください
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
住所：
兵庫県淡路市楠本2425-2 「ニジゲンノモリ」内
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
