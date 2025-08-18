イットリウム粉末の世界市場2025年、グローバル市場規模（3N（99.9％）、4N（99.99％））・分析レポートを発表
2025年8月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「イットリウム粉末の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、イットリウム粉末のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のイットリウム粉末市場は、2023年においてXXX百万米ドルと評価されており、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％となる見通しで、今後も堅調な成長が期待されています。
イットリウムは灰黒色の延性のある金属であり、熱水と反応し、希酸に可溶である性質を持ちます。粉末状に加工されたイットリウムは、超伝導材料、特殊合金、特殊ガラスなどの先端産業分野で使用されており、技術革新とともに需要が増加しています。
________________________________________
【市場の全体像と産業構造】
本レポートでは、イットリウム粉末のサプライチェーン全体の進化、市場の現状、先進国および新興国市場における主要企業の動向、さらには先端技術や特許、注目用途、最新トレンドについて包括的に分析しています。
■市場規模とセグメント構成
市場は主に純度別と用途別に分類されます。純度では3N（99.9％）、4N（99.99％）、その他の高純度グレードがあり、それぞれの用途に応じた利用が進んでいます。用途では、超伝導材料、合金、特殊ガラス、その他（磁性材料、レーザー結晶など）があり、各分野での技術進展が市場成長を後押ししています。
■マクロ的市場要因の分析
政府の政策支援、研究開発投資、脱炭素社会に向けた素材需要の高まりなどが、イットリウム粉末市場の成長を促進しています。また、消費者意識の変化や新たな応用分野の登場も、今後の市場拡大に大きな影響を与えると見られています。
________________________________________
【地域別市場動向】
地域別に見ると、北米および欧州では政府主導の技術研究と材料開発により、着実な需要が維持されています。特に電気自動車や航空宇宙、量子コンピューティング分野での使用が進んでおり、先進材料としてのイットリウム粉末の存在感が高まっています。
一方、アジア太平洋地域、特に中国は、世界最大のイットリウム粉末市場として強力な製造基盤と国内需要を背景に市場をけん引しています。中国政府の産業政策も後押しとなっており、生産・消費の両面で支配的な地位を築いています。
________________________________________
【将来予測と成長機会】
本レポートでは、2019年から2030年までの過去・現在・未来のデータを用い、イットリウム粉末市場の成長率、需要動向、応用トレンドなどを予測しています。再生可能エネルギー、次世代情報通信、医療機器といった成長分野との連携が今後の市場機会を生むと見られており、企業各社の戦略的投資が期待されています。
________________________________________
【詳細分析：企業、消費者、技術、競争】
■企業分析
本レポートでは、世界の主要なイットリウム粉末メーカーについて財務実績、市場ポジション、製品構成、提携関係、経営戦略の観点から評価しています。調査対象には以下の企業が含まれます：
● NIPPON YTTRIUM
● JiangXi Viilaa Metal Material
● Ganzhou Goring Hightech Material
