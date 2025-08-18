鉄道好き店長ならではの視点で開発！BLUE BULLETオリジナル商品2種類を発売

































【商品名】 【参考】・所属標記ステッカー 幹トウ （東京交番検査車両所）・所属標記ステッカー 幹オサ （大阪交番検査車両所）・所属標記ステッカー 静シス （静岡車両区）・所属標記ステッカー 海ナコ （名古屋車両区）・所属標記ステッカー 海カキ （大垣車両区）・所属標記ステッカー 海シン （神領車両区）・所属標記ステッカー 海ミオ （美濃太田車両区）・所属標記ステッカー 海イセ （旧 伊勢車両区）【商品概要】車両の隅に書かれている謎の文字。鉄道ファンにお馴染みの「所属標記」をステッカーにしました。所属標記はその車両がどこの車両基地に所属しているかを示しているもので、今では省略されている車両も増えてきました。「幹トウ」「幹オサ」については白を背景に、それ以外はJR東海の在来線車両の特徴であるステンレス車体をイメージしたメタリック調にしています。スマートフォンのケースに差し込んだり、キャリーケース等に貼ったりしてご使用いただけます。【販売価格】各550円（税込）【商品サイズ】本体 縦54mm×横51.5mm■ 販売詳細＜発売日時＞ 2025年8月23日（土曜日） 開店時より＜販売箇所＞・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。＜その他＞ JR東海承認済