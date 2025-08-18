八丁畷で「川崎ビール祭2025」を開催





１．実施日時（1）第１弾2025年８月21日（木）16:00～21:002025年８月22日（金）16:00～21:002025年８月23日（土）12:00～21:002025年８月24日（日）12:00～19:00（2）第２弾2025年８月28日（木）16:00～21:002025年８月29日（金）16:00～21:002025年８月30日（土）12:00～21:002025年８月31日（日）12:00～19:00※雨天決行・荒天中止※申込不要・入場無料２．実施場所Park Line 870（神奈川県川崎市川崎区池田１－16）※京急線八丁畷駅徒歩１分３．主催川崎祭り実行委員会（代表：麻生 達也）４． 出店ブルワリー（1）TKBrewing（川崎）（2）Roto Brewery（上大岡）（3）横濱金沢ブリュワリー（能見台）（4）南横浜ビール研究所（金沢文庫）（5）法龍山麦酒（京急久里浜）（6）星野製作所（麦）（埼玉県川口市）（7）Beer++Brewing（東京都北区）６．京急ストアでのおつまみ割引について（1）販売場所京急ストア八丁畷店 惣菜売場（2）対象商品（3）割引条件期間中に上記の対象商品に「おつまみシール」を添付します。ひろばでのビール購入で貰えるおつまみ券を使用することで，シールが貼ってある商品が50円引きとなります。参 考１．地域交流拠点「Park Line 870」の概要（1）コンセプトPark Lineとは，道路を公園のように活用する取り組みのことで，古くから道だったこの場所を皆が憩う空間にするという目標を表しています。また，「870」は“はっちょう”と読み，川崎宿から隣の市場村（いちばむら）までの田畑の中をまっすぐに通る道は八丁（約870ｍ）であったという逸話が八丁畷（はっちょうなわて）の地名の由来であることから，これらを合わせ，地域の歴史をつなぎ，地域の人をつなぐ交流拠点となるよう，本施設は「Park Line 870(はっちょう)」という名称でスタートしました。また，本施設は，東海道と京急線が交差する場所に位置し，施設内には東海道川崎宿起立400年を記念した東海道の案内も設置しております。（2）営業開始 2023年４月１日（土）（3）休業日 なし（フードトラックは不定期に休業の場合あり）（4）所在 神奈川県川崎市川崎区池田１－16 ※京急線八丁畷駅徒歩１分（5）面積 176.73㎡（6）展開施設https://digitalpr.jp/table_img/2357/116002/116002_web_2.png２．京急電鉄・神奈川大学・川崎市が締結する「まちづくり推進に係る協定」について京急電鉄，神奈川大学および川崎市は，京急線（川崎市域）におけるまちづくりについて，調査，研究等を行うことにより，鉄道・駅を中心としたまちの活性化および将来ビジョンの形成に寄与することを目的に，2018年６月に協定を締結しています。（1）役割https://digitalpr.jp/table_img/2357/116002/116002_web_3.png３．京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」について（1）開始日 2024年３月14日（木）（2）名称 「newcal（ニューカル）プロジェクト」（3）名称由来「New」＋「Local」新しいローカル（Local）のあり方を地域の方々と⼀緒になって生み出し，その地域ならではの新しい魅力を発見（Newな発見）し，より多くの人に届けていく構想です。「Local」のあり方が今後も注目される中，京急グループがその「新しいLocal」のあり方を，エリアマネジメントによって見出していく意思も込めています。また，「ニューカル」という響きは，「new culture = カルチャー」を感じさせ，その地域ならではの新しい文化を地域の方とともに生み出していく想いも込めています。（4）目的「沿線価値共創戦略」において重視する，地域との連携を具体化する４つの共創活動の「組織化」「地域拠点整備」「MaaS整備」「モビリティ整備」の推進を通じた将来像として，デジタル基盤とともに沿線地域が一体となったサービス「EaaS（ENSEN as a Service）」の構築を目指します。