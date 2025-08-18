男性ブランコ・平井まさあきさん出演の新CMを、8月18日より放映開始 ― ビジネスパーソンに扮する平井さんが、転職後のギャップあるあるを表現 ―

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社（所在地:東京都渋谷区、代表取締役:大澤陽樹）は、お笑い芸人の男性ブランコ・平井まさあきさんを起用した新TVCMを、2025年8月18日（月）より対象エリアにて放映開始します。TVer、X、YouTubeでも同時に配信開始となります。









CMでは、転職者が初めて新しい職場に足を踏み入れた瞬間に、「あ、そういう感じ…？」とイメージと現実とのギャップに直面するシーンを描いています。実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有するOpenWorkだからこそ、ギャップのない転職を実現できるというメッセージをストレートに伝えます。服装自由篇・フルリモート篇の2篇で展開します。

CMストーリー

【服装自由篇】

転職先への入社初日。上司に「ねぇ その格好…」と指摘され、「思い切ってポロシャツで。服装自由と聞いたので」と嬉しそうに答える平井さん。すると、「人事はそう言うけどね…まぁ 実際はね」と同僚が執務室の扉を開けた先には…？

CM映像URL：https://youtu.be/tmqwGVWV9rc









【フルリモート篇】

転職先への入社初日。自宅から参加したオンライン会議で、「フルリモート憧れだったんです」と嬉しそうに話す平井さん。すると画面の向こうからは、「でもできるだけ出社した方がいいですよ。結局仕事は顔合わせてなんぼですから」と話す上司と、衝撃の光景が…？

CM映像URL：https://youtu.be/omIhSyRtSzE









CM概要

放映開始日：2025年8月18日（月）より順次

出演者：平井まさあきさん（男性ブランコ）

放映エリア：関西エリア（渋谷スクランブル交差点 シブハチヒットビジョンでも放映あり）

※Web配信動画は以下

「聞いていた話」シリーズ：

・挑戦できる社風篇 https://youtu.be/Db-R9Hd2S_k

・若手の裁量篇 https://youtu.be/9QXnGSkyAY8

・一体感のある職場篇 https://youtu.be/3ddh5Jd4q9A

「初めての唄」https://youtu.be/wkdXgf9gnHE

出演者プロフィール

男性ブランコ・平井まさあき

1987年生まれ、兵庫県出身のお笑い芸人。大学時代に演劇を経験し、2011年に浦井のりひろとお笑いコンビ「男性ブランコ」を結成。主にボケとネタ作りを担当し、独特な世界観と緻密な構成のコントで注目を集める。キングオブコントやM-1グランプリなどで活躍。現在もテレビや舞台で幅広く活躍中。





オープンワーク株式会社 執行役員 CPO 宗方 亮コメント

当社で実施したアンケート調査によると、転職をしても、9割以上の方が現職に何かしらの不満を感じているという実態が浮かび上がりました。「働く環境」「働き方の柔軟さ」「成長機会の有無」「社風」など感じるギャップはさまざまです。こうした転職におけるミスマッチの経験がある方に向けて、「次の転職ではもっと良い会社選びの方法がある」というメッセージを伝えるべく今回のCMを制作しました。

OpenWorkは、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を参考に、気になる求人に応募したり、企業からのスカウトを受け取ることができます。OpenWork経由で転職した人のうち、ギャップを感じなかったと回答したのは93%というユーザー調査結果* もあります。転職におけるミスマッチを防ぎ、納得のいく企業選びを実現する転職サイトとして、ぜひ多くの方にご活用いただければ幸いです。

*2025年5月7日～2025年5月30日の間、オープンワーク経由での転職経験者を対象に調査



【OpenWork について】

OpenWork(オープンワーク)では、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集している WEB サイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約1,970万件が蓄積されており、ユーザー数は約 748万人(2025 年 7月末時点)となっています。私たちは、企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献するとともに、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

https://www.openwork.jp/

【会社概要】

代表者：代表取締役 大澤 陽樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

事業内容：転職・就職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork（オープンワーク）」の開発・運用業務

資本金：1,649百万円

上場市場：東証グロース市場（証券コード5139）