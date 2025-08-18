第66回日本人間ドック・予防医療学会学術大会に協賛
オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2025年8月22日（金）～23日（土）の2日間、京都府で開催される、第66回日本人間ドック・予防医療学会学術大会に協賛します。8月22日（金）には、自治体と連携した地域住民の高血圧予防の取り組みに関するランチョンセミナーを開催します。また、展示ブースでは血圧測定と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計や、減塩管理に役立つデバイスとして尿中のナトリウムとカリウムの比率（尿ナトカリ比）を測定できるナトカリ計などを展示します。
ランチョンセミナーでは、「自治体との協創で取り組む高血圧予防」をテーマに、古川佳子先生（山王メディカルセンター 循環器内科／国際医療福祉大学成田薬学部）を座長に迎え、地域住民の高血圧予防のための産学官連携の取り組みを紹介します。具体的な事例として、「宮城県登米市における尿ナトカリ比測定を導入した特定健康診査による地域住民の高血圧予防の取り組み」と、「大阪府能勢町における家庭での血圧測定を通じた地域住民の疾病予防の取り組み」の内容と成果を報告します。
展示ブースでは、心電計付き上腕式血圧計やナトカリ計など、循環器疾患の予防と管理に有用な製品を展示します。
当社は、循環器事業のビジョン「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」の実現に向けて、医療従事者および研究者と共に、家庭での血圧測定と心電図記録の普及に取り組んでいます。今後も、医療から信頼されるデバイスとサービスを提供するとともに、学会活動をグローバルで積極的に進め、世界中の一人ひとりの健康で健やかな生活に貢献します。
第66回日本人間ドック・予防医療学会学術大会
テーマ：「私たちが予防医療にできること」
大会長：桝田 出先生（三菱京都病院 糖尿病内科・人間ドック科 顧問／国立病院機構京都医療センター
臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部 客員研究員／医療法人財団康生会
康生会クリニック 内科／京都大学医学部 臨床教授）
会期： 2025年8月22日（金）～23日（土）
形式：現地開催と後日オンデマンド配信
会場： 国立京都国際会館（京都市左京区岩倉大鷺町422番地）
詳細：公式ホームページをご参照ください。
https://www.c-linkage.co.jp/dock66/index.html
ランチョンセミナー内容
日時： 2025年8月22日（金）12:30~13:30
会場： 国立京都国際会館 第1会場 本館1F メインホール
テーマ： 自治体との協創で取り組む高血圧予防
座長： 古川 佳子先生
（山王メディカルセンター 循環器内科／国際医療福祉大学成田薬学部）
演者： 小暮 真奈先生
（東北大学東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 個別化予防・疫学分野）
樺山 舞先生
（大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 総合ヘルスプロモーション科学講座）
今回展示する機器
ナトカリ計 HEU-001F Na+K+scan
＜主な特長＞
－尿中のNa/K比(ナトカリ比)を測定
－高血圧の予防や治療における減塩・カリウム摂取の動機づけに便利
－個人の日常の減塩・カリウム量の客観評価が可能
※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HEU-001F/index.html
HEU-001F Na+K+scan本体
心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T
＜主な特長＞
－血圧測定と一緒に心電図を記録
－スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性をお知らせ
－記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器承認番号：30400BZX00028000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HCR-7800T/index.html
HCR-7800T本体
使用イメージ アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）
携帯型心電計 HCG-8060T
＜主な特長＞
－気になった時、すぐに心電図を記録
－携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ
－スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性をお知らせ
－記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器承認番号：30400BZX00046000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HCG-8060T/index.html
HCG-8060T本体 使用イメージ
携帯型心電計 HCG-9010U
＜主な特長＞
－12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる
－本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録
－心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される
*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器認証番号：305AABZX00067000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HCG-9010U/index.html
HCG-9010U本体 判読支援ソフト画面イメージ 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させて記録する
活動量計 Active style Pro HJA-750C
＜主な特長＞
－独自のアルゴリズムで歩行と生活活動を識別しMETs＊を算出
*運動強度の単位。安静時を1とした場合、ある身体運動がその何倍のエネルギーを消費するかで、活動の強度を示すもの
※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HJA-750C/index.html
Active style Pro HJA-750C本体