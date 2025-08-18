こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
地域の子育て情報をもっと身近に！「アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店」に情報コーナー設置（ニュースレター）
~地域のイベントやマタニティ向けの情報など、子育てに必要な支援情報が充実～
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、吹田市役所子育て政策室の協力のもと、2025年7月よりアカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店内に吹田市の子育て情報コーナーを設置しています。
赤ちゃん本舗が掲げるコーポレートメッセージ「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」を実現するための取り組みとして、地域の皆さまに寄り添い愛されるお店を目指し、子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて“赤ちゃんのいる暮らし”をサポートしてまいります。
■取り組みの背景・目的
妊娠・出産・子育てを取り巻く環境は社会とともに変化しています。核家族化の進展や共働きの家庭の増加、地域のつながりの希薄化などを背景に、悩みや不安を抱える保護者も多くいらっしゃるのではないでしょうか。各自治体が開催しているイベントや取り組みなどを、適切な時期に情報を得ることができず”不“を抱えておられるママ・パパもいるかもしれません。
こうしたことから、 「アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店」では、プレママ・プレパパや子育て中のママ・パパにとって有益な情報がお買い物のついでに簡単に得られる環境をつくり、よりいっそう安心して子育てを楽しんでいただきたいという想いから情報コーナーを設置いたしました。
妊娠・出産・子育て中のご家庭が地域で孤立しないように、物販だけではなく、“赤ちゃんのいる暮らし”がより快適になるよう地域の情報を提供してまいります。
これからもお客さまに寄り添い、安心して子育てできる地域づくりを目指します。
■情報コーナーについて
マタニティ、子育て中のママ・パパ向けを中心に、子育て支援の情報コーナーを設置し、下記のような情報をお届けしています。※2025年7月時点
・親子の健康記録および地域の子育て支援情報を届けるプラットフォーム
・マタニティクッキング
・離乳食講習会
・マタニティ、お子さまの口腔ケア講習会
・地域の子育て仲間づくり情報
・さまざまなワークショップの開催
など
※内容は時期により異なる場合があります。
■「アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店」について
【 店 名 】 アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店
【 所 在 地 】 〒565－0826
大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 3F
【 営業時間 】 平日 10：00～20：00
土日祝 10：00～21：00
(状況により変更となる場合があります)
【商品構成 】 マタニティ・ベビー・キッズ用品
（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）
【 店舗ＨＰ 】 https://stores.akachan.jp/227
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
関連リンク
アカチャンホンポ公式HP
https://www.akachan.jp
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店
https://stores.akachan.jp/227
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、吹田市役所子育て政策室の協力のもと、2025年7月よりアカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店内に吹田市の子育て情報コーナーを設置しています。
赤ちゃん本舗が掲げるコーポレートメッセージ「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」を実現するための取り組みとして、地域の皆さまに寄り添い愛されるお店を目指し、子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて“赤ちゃんのいる暮らし”をサポートしてまいります。
■取り組みの背景・目的
妊娠・出産・子育てを取り巻く環境は社会とともに変化しています。核家族化の進展や共働きの家庭の増加、地域のつながりの希薄化などを背景に、悩みや不安を抱える保護者も多くいらっしゃるのではないでしょうか。各自治体が開催しているイベントや取り組みなどを、適切な時期に情報を得ることができず”不“を抱えておられるママ・パパもいるかもしれません。
こうしたことから、 「アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店」では、プレママ・プレパパや子育て中のママ・パパにとって有益な情報がお買い物のついでに簡単に得られる環境をつくり、よりいっそう安心して子育てを楽しんでいただきたいという想いから情報コーナーを設置いたしました。
妊娠・出産・子育て中のご家庭が地域で孤立しないように、物販だけではなく、“赤ちゃんのいる暮らし”がより快適になるよう地域の情報を提供してまいります。
これからもお客さまに寄り添い、安心して子育てできる地域づくりを目指します。
■情報コーナーについて
マタニティ、子育て中のママ・パパ向けを中心に、子育て支援の情報コーナーを設置し、下記のような情報をお届けしています。※2025年7月時点
・親子の健康記録および地域の子育て支援情報を届けるプラットフォーム
・マタニティクッキング
・離乳食講習会
・マタニティ、お子さまの口腔ケア講習会
・地域の子育て仲間づくり情報
・さまざまなワークショップの開催
など
※内容は時期により異なる場合があります。
■「アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店」について
【 店 名 】 アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店
【 所 在 地 】 〒565－0826
大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 3F
【 営業時間 】 平日 10：00～20：00
土日祝 10：00～21：00
(状況により変更となる場合があります)
【商品構成 】 マタニティ・ベビー・キッズ用品
（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）
【 店舗ＨＰ 】 https://stores.akachan.jp/227
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
関連リンク
アカチャンホンポ公式HP
https://www.akachan.jp
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
アカチャンホンポ ららぽーとEXPOCITY店
https://stores.akachan.jp/227