



このたび株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）では、現在ご予約を受け付けております「大谷翔平×江戸切子 ロックグラス」を直接、お客様にご覧いただけるよう期間限定で展示させていただく運びといたしました。

大谷翔平選手をイメージしてデザインされた「大谷翔平×江戸切子 ロックグラス」をはじめ、本製品の製作を手掛けた伝統工芸士・鍋谷淳一氏の作品、ならびにその技術と伝統を受け継ぐ鍋谷海斗氏の作品も併せて展示いたします。この機会にぜひご覧いただき、江戸切子の奥深い魅力を存分にお楽しみください。

展示期間 ： 2025年8月15日（金）から2025年9月30日（火）予定

※展示期間は予告なく変更・終了する場合があります。

展示場所 ： 東京中央郵便局 （KITTE丸の内1F ATMスペース）

※東京中央郵便局 営業時間内にご覧いただけます。

展示内容 ： 大谷翔平 × 江戸切子 ロックグラス

鍋谷 淳一氏、鍋谷 海斗氏 作品 各3点





商品について

そのまま飾ることができるディスプレイケース

パッケージを開き、お客様ご自身で付属のアクリルプレートをパッケージの凹みにはめ込むことで、そのままディスプレイいただけます。300個数量限定生産の為、シリアルナンバーが入ります。実際に飲み物をお入れいただくことで現れる精細な変化をお楽しみいただけるのはもちろんのこと、そのまま飾っていただいても大谷翔平×江戸切子ロックグラスの美しさをお楽しみいただけます。









300個限定 シリアルナンバー入り

※シリアルナンバーは選べません







ドジャースの青

グラスはドジャースのイメージカラーである青色のクリスタルガラスを使用。グラスの下部には大谷翔平選手の名前とロサンゼルス・ドジャースのチームロゴ「LA」がサンドブラストで刻まれています。









背番号の「１７」

一見文様のようにも見える背番号「17」。極厚ガラスのため、通常のガラスでは表現が難しい、深く大胆なカットができ、大谷翔平選手の力強さを表現しています。17の「１」が上に伸びているのは、打球が観客の頭上を越え高く飛んでいく弾道を表現しました。









縁起の良い伝統文様

スタジアムを埋める観客をイメージしたふたつの伝統文様。縦横斜めの連続する直線からできている「菊繋ぎ」。細かなカットの交差が「不老長寿」を意味する菊の花にみえることからその名がつきました。長寿、健康、無病息災、邪気払いの意味が込められた縁起の良い文様です。そして、籠編みのような「八角籠目」。物事がうまく広がっていく幸運の形と言われています。









日本が誇る至高のガラス カガミクリスタルのクリスタルガラスを使用

この大谷翔平×江戸切子の素材となるグラスを製造したのは、カガミクリスタル株式会社。1934年、日本で初めてクリスタルガラスを専門に製造する企業として創業。職人の高い技術、そして光を纏ったような美しいガラス製品が評価を受け、皇室、迎賓館、世界各国の日本大使館などにも採用されている日本を代表するガラス食器メーカーです。

クリスタルガラスは酸化鉛を含むことで、高い透明度を有し、美しい輝き、澄んだ音色が特徴のガラス。光の屈折率が高いため、宝石のように光輝く、至高のガラスです。

今回、その中でも熟達した技術をもち、限られた職人だけが創れる希少な「二色・四層クリスタルガラス」を採用。内側から、「透明・琥珀色・透明・青色」とガラスの層を重ねているため、奥深く、重厚感があるのが特徴です。外側の青色の面を削ることで、透明と琥珀色が現れ、まるで光を纏ったように奥深いグラデーションが優美に輝きます。









職人の紹介

匠の技が光る！伝統工芸士の父と息子の魂と技術が詰まった至極の逸品

有限会社 鍋谷グラス工芸社

古くからものづくり大国と言われる日本。

今回このグラスを手掛けたのは、１９４９年東京都大田区に創業した「有限会社 鍋谷グラス工芸社」。

江戸切子伝統工芸士 鍋谷淳一氏が３代目となる工房です。

伝統工芸士として数々の賞を受賞し独創的な江戸切子を作り上げてきました。

そしてその技術と伝統を受け継ぎ、新しい形の江戸切子を生み出す、鍋谷海斗氏。

親子ふたりで手がけた作品になります。

伝統工芸士 鍋谷 淳一





＜経歴＞

1978年 有限会社鍋谷グラス工芸社 設立

2001年 東京都知事賞受賞

2009年 経済産業大臣指定 伝統的工芸品 伝統工芸士認定

2013年 第25回 江戸切子新作展 経済産業省商務情報政策局長賞受賞

2014年 第26回 江戸切子新作展 最優秀賞 受賞

2015年 第27回 江戸切子新作展 東京都知事賞 受賞

2016年 第28回 江戸切子新作展 最優秀賞 受賞

2018年 関東伝統工芸士会作品コンクール

日本伝統工芸士会会長賞 受賞

2019年 東京都伝統工芸士 認定

2024年 第26回 日本伝統工芸士会作品展 衆議院議長賞 受賞

鍋谷 海斗





＜経歴＞

2016年 カガミクリスタル株式会社 入社

2018年 有限会社鍋谷グラス工芸社 入社

2021年 第33回 江戸切子新作展 テーブルウェア部門金賞 受賞

2022年 第34回 江戸切子新作展 テーブルウェア部門金賞 受賞

2023年 第35回 江戸切子新作展 テーブルウェア部門金賞 受賞

2025年 第37回 江戸切子新作展 江東区議会議長賞 受賞

2025年 「東京手仕事」プロジェクト 都知事賞 受賞









お申込みについて

■商品名 ：大谷翔平×江戸切子 ロックグラス

■商品価格 ：350,000円(消費税別) ＋ （送料・手数料等）

■商品内容 ：・江戸切子ロックグラス（シリアルナンバー入り）

・専用ディスプレイケース

・アクリルプレート

・商品紹介冊子

■申込受付 ：2025年8月8日（金）～9月30日（火）

※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がございます。

※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては、各販売サイトをご確認ください。

● 「エンスカイショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『大谷翔平×江戸切子 特設サイト』

https://sports.ensky.co.jp/ohtani_edokiriko/









● 「MLB公式オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社

『 MLBshop.jp 』

https://www.mlbshop.jp/ja/p-203351536

● 「郵便局のネットショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『 郵便局のネットショップ 』

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20250804-01/

※郵便局窓口での受付はございません。

●「J SPORTS オンラインショップ 」でのお申込みについて

販売者：株式会社ジェイ・スポーツ

『 J SPORTS オンラインショップ 』

https://store.jsports.co.jp/shop/c/c10/

※大変ご好評につき、一部販売先では、お申込みが終了している場合がございます。予めご了承ください。