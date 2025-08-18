2025 YANG SE JONG FANMEETING IN JAPAN [Colors] ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
2025 YANG SE JONG FANMEETING IN JAPAN [Colors]
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£Åìµþ/Zepp Haneda (TOKYO)
2025Ç¯10·î12Æü(Æü) ³«¾ì16:00/³«±é17:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¡¢¸ø±éÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¢£VIP¥Á¥±¥Ã¥È
\19,800(ÀÇ¹þ)
¡ÔÆÃÅµÆâÍÆ¡Õ
¡¦1³¬Á°Êý¥¨¥ê¥¢
¡¦¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ
¡¦¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ
¢£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È
\13,800(ÀÇ¹þ)
¡ÔÆÃÅµÆâÍÆ¡Õ
¡¦¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËç¿ôÀ©¸Â¡Û
1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î20Æü(¿å)18:00～8·î31Æü(Æü)23:59
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Æþ²ñ(¤´Æþ¶â)¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈó²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü(·î)18:00～9·î25Æü(ÌÚ)23:59
¢£°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)18:00～10·î10Æü(¶â) 23:59
¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¤ÇÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡×¤ä¡Ö°ìÈÌÈÎÇä¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥ó¡¦¥»¥¸¥ç¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö»öÌ³¶É
support@yangsejong.jp
Ê¿Æü10:00～17:00(12:00～13:00¤ò½ü¤¯)
º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃí°Õ»ö¹àÅù¤ËÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://yangsejong.jp/
¸ø¼°X¡§x.com/jharmony_jp