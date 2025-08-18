第11回Shenyang Peace Cup International Juvenile Football Tournamentが開幕

AsiaNet 200977 （0169）

【瀋陽（中国）2025年8月18日新華社＝共同通信JBN】第11回 Shenyang Peace Cup International Juvenile Football Tournamentが2025年8月12日、瀋陽市人民政府（Shenyang Municipal People's Government）とLiaoning Provincial Bureau of Sports（遼寧省体育局）の共催によりShenyang Peace Cup Football Park（瀋陽平和カップサッカー場）で開幕しました。開会式のテーマは「The Power of 11（11の力）」で、これは本トーナメントが第11回大会であること、11番のジャージー、11人の選手で構成されるチームから着想を得たものです。

今年のトーナメントには、9カ国・430のサッカーチームから6000人を超えるティーンエージャーが参加しました。彼らは瀋陽に集まって競い合い、スキルを交換し、新たな友情を築きました。Peace Cup Tournamentは、2015年に創設されてから10年連続で成功裏に開催され、世界23カ国から2万人以上の若手プレーヤーを引き付けてきました。このトーナメントは、瀋陽の地域的な独自性とブランド価値を示す、特色と影響力のある独自のスポーツIPへと発展し、遼寧省を代表するスポーツイベントになっています。

多数の遺産、豊富な資源、幅広い人材プール、サッカーへの深い情熱に恵まれたサッカーの中心地として知られる瀋陽は、開催都市としてサッカー発展の全国的な拠点都市になることに向けた取り組みを加速しています。一連のトーナメント大会を主催することは、サッカー人材の育成、専門的なトレーニング、競技イベント、効果的な運営のための最高レベルの体制構築に寄与します。同市はサッカーに参加する青少年の数を拡大し、トレーニングの水準を高めることで、遼寧省の独自の強みを生かした、特色ある省レベルのサッカーモデル構築を目指しています。

さらに、このイベントは、その推進力と波及効果を最大限に活用し、「Event + Tourism（イベント＋観光）」「Event + Cultural Innovation（イベント＋文化イノベーション）」「Event + Commerce（イベント＋コマース）」の取り組みにわたって相乗効果的な連携を促進します。この相乗効果を通じて都市開発を活性化し、消費者需要を刺激し、経済成長を後押して瀋陽が文化、スポーツ、観光の卓越性を一体化した主要拠点として興隆するのを加速します。これにより、文化的な自信と活力を育むことに向けた遼寧省の貢献がさらに高まります。

ソース：Shenyang Municipal People's Government