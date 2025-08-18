Nutanix、2025年Gartner（R） Magic Quadrant（TM）for Container Managementで、チャレンジャーの1社に位置付け
「実行能力」と「ビジョンの完全性」に基づく評価
Nutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、Gartnerの2025年「Magic Quadrant for Container Management（コンテナ管理）」にて、チャレンジャーの1社に位置付けられたことを発表しました。昨年のNutanix Kubernetes Platform（NKP）ソリューションの提供開始を経て、Nutanixは今回、Magic Quadrantの同部門への初選出を果たしました。
D2iQ, Inc.のKubernetes Platformの統合によって誕生したNKPによって、Nutanixは、多様な環境でクラウドネイティブアプリケーションを管理するための本番対応のエンタープライズソリューションを迅速に提供できます。これにより、Nutanixの顧客企業は、データセンター、エッジ、パブリッククラウド（仮想化されたアンダーレイ、ベアメタル、ネイティブ・パブリッククラウドKubernetes（R）の環境）などのあらゆる環境を対象に、モダンアプリケーションと従来型アプリケーションを同一プラットフォーム上で実行できます。
Nutanixの製品/ソリューションマーケティング担当シニア・バイスプレジデントであるLee Caswellは、次のように述べています。「2025年Gartner Magic Quadrant for Container Managementのチャレンジャーとして評価されたことを非常に嬉しく思います。これは、製品のイノベーションとお客様の成功に対するたゆまぬ取り組みの証と考えています。当社のオープンかつ包括的なNKPソリューションは、アーキテクチャとGo-to-Marketの戦略遂行の両方の側面で既存のポートフォリオを補完するものであり、お客様にとっては、自社のアプリケーションをモダナイズしつつ、ハイブリッドマルチクラウド環境の運用を簡素化するというシームレスな道筋が得られます。」
CNCF準拠のオープンなクラウドネイティブスタックにより、Kubernetesクラスターをセキュアに管理するための一貫した運用モデルをプラットフォームエンジニアリングチームが提供します。これにより、業界をリードする北米の金融サービス企業（ユースケースを動画で紹介）など、世界中のNutanixの顧客企業は、NKPを使用することでより迅速にイノベーションを実現しています。NKPは運用の複雑性を軽減し、監視の簡素化と大規模なコンテナ管理を可能にします。
（ユースケースの動画URL：https://www.nutanix.com/company/customers/edward-jones）
NKPのもう1つの顧客事例として、インドのKarnataka Bankは、クラウドネイティブの顧客対応アプリケーションなどのクリティカルなビジネスアプリケーションを、KubernetesをサポートするNutanix Cloud Platform（NCP）ソリューション上で実行しています。NCPで実行されるアプリケーションにより、同行は、モバイル/インターネットバンキング、不正行為/リスク管理、ローン管理などの各種サービスを提供できます。
同行は、Reserve Bank of India（インド準備銀行）の要求するクラウドネイティブのデジタル通貨アプリケーションについても、NCP上で実行しています。
Karnataka BankのCIOであるVenkat Krishnan氏は、次のように述べています。「当行のお客様はデジタルに精通しているため、使いやすく、更新も容易で常時利用可能なクラウドネイティブアプリケーションを迅速に展開・提供する必要があります。Nutanixのプラットフォーム、Kubernetesのサポート機能、プロフェッショナルサービスにより、当行は事業対象の市場と規制当局の要求するアプリケーションを展開できます。」
