ジルコニウム粉末の世界市場2025年、グローバル市場規模（4N（純度99.99%）、5N（純度99.999%））・分析レポートを発表
2025年8月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ジルコニウム粉末の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ジルコニウム粉末のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のジルコニウム粉末市場は、2023年において830.9百万米ドルと評価されており、2030年には1,152.5百万米ドルに達すると予測されています。これは、2023年から2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると見込まれており、着実な市場拡大が期待されています。
ジルコニウム粉末は、その高い表面積特性により、多様な産業分野で活用されており、特に水処理、燃料電池、太陽光発電分野などにおいて需要が高まっています。金属粉末としての特性を活かし、電子材料や軍需産業など高度な技術を要する分野でも利用が進んでいます。
世界的なジルコニウムの鉱山資源は、オーストラリア、南アフリカ、中国、インド、インドネシア、東アフリカ、ウクライナ、ブラジルといった国々に分布しています。中でも、オーストラリア、中国、南アフリカが主要な供給国となっており、2022年時点でこの3か国が世界供給量の45%以上を占めている状況です。
【市場の全体像と主要な分析視点】
本調査レポートでは、ジルコニウム粉末産業のバリューチェーンの発展、各地域における市場の現状、先進国および新興国における主要企業の動向、ならびに関連技術や注目の用途、トレンドなどを総合的に分析しています。
■市場規模およびセグメント構成
市場は主に「純度」および「用途」に基づいて分類されており、4N（99.99%純度）、5N（99.999%純度）、その他の純度分類が存在します。用途としては、軍需産業、電子産業、その他（触媒、医療材料、エネルギー分野など）に分かれており、それぞれにおいて異なるニーズと成長の可能性があります。
■産業トレンドの分析
政府による支援政策、技術革新、規制の強化、消費者の高性能材料へのニーズなど、外部環境の変化が市場に与える影響が詳細に検討されています。また、再生可能エネルギー分野の拡大に伴い、ジルコニウム粉末の需要は今後も増加する見込みです。
■地域別の成長傾向
北米および欧州は、政府による研究開発支援や高度材料の需要増加により、安定した成長を続けています。一方、アジア太平洋地域、特に中国においては、国内需要の増加、製造基盤の強化、政策支援などにより世界市場をリードしています。
■将来予測
収集したデータと分析をもとに、2030年までの市場成長率、需要動向、主要トレンドが予測されています。セグメント別・地域別に詳細な見通しが提示されており、今後の戦略立案に資する内容となっています。
【詳細な市場構造と競争環境】
■企業分析
主要なジルコニウム粉末製造企業に対して、財務状況、製品ラインナップ、市場シェア、戦略的提携などの観点から詳細な分析が行われています。調査対象となった企業は以下の通りです：
● TOSOH
● Guangdong Orient Zirconic
● Jinzhou Metal Material
● Chengdu Shutai
これらの企業は、それぞれにおいて高純度ジルコニウム粉末の供給力を有しており、軍事・電子分野を中心にグローバルな販売網を構築しています。
