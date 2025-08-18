【NEWS RELEASE】カリーブランド 最新モデル SERIES7とFOX2のローンチを発表

株式会社ドーム

アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、NBA 通算3ポイント成功数歴代最多記録を持つステフィン・カリー選手（ゴールデンステート・ウォリアーズ）の最新モデル「SERIES 7」のローンチと、スピードを武器に世界最高峰リーグで活躍するディアロン・フォックス選手（サンアントニオ・スパーズ）のシグネチャーシューズ第2弾である「FOX2」のローンチを発表した。

SERIES 7はバスケットボールで初のスーパーシューズとして「試合に勝つ」その瞬間を迎えるために作られた、ブランドの持つテクノロジーを注ぎ込んだ究極の一足。８月22日（金）11:00AMに発売。



FOX2のファーストカラーである”CURRY WORLD TOUR”は国内100足限定で用意し、アプリ会員限定で販売。さらに、実店舗(BHお台場、BH大阪)では購入者には日本限定パッケージをプレゼント。8月29日（金）11:00AMに発売。

・SERIES 7 特設ページ：https://www.underarmour.co.jp/feature/curry-series7/

・FOX2：特設ページ：https://www.underarmour.co.jp/feature/dfox2/

■SERIES 7

BASKETBALL’S FIRST SUPER SHOE

「試合に勝つ」その瞬間を迎えるために作られた、ブランドの持つテクノロジーを注ぎ込んだ究極の一足。



ファーストカラーである”CURRY WORLD TOUR”は世界中のバスケットボールファンの熱気を一つにするツアー開催を記念したカラー。

【3つのテクノロジー】脅威のグリップ力

圧倒的なグリップ力を誇るUAフローのアウトソールが進化。

従来モデルより硬度を調整することで、長時間のプレーをサポート。耐久性も向上した。

抜群の通気性とフィット性

超軽量メッシュが高い通気性を確保。アッパーの素材が足を包みこみ、ブレを抑制し高いフィットをもたらす。

優れた安定性

ミッドソールに内蔵されたプレートが高い安定性を発揮し、試合中の鋭いストップやカットを可能にする。

＜販売情報＞

・商品名：カリー シリーズ7

・カラー名：”CURRY WORLD TOUR”

・価格：\22,000（税抜）

・サイズ：25.0cm~30.0cm , 31.0cm

・ローンチ日：8月22日 11:00AM

・販売店舗：アンダーアーマーブランドハウス有明、越谷、大阪、長崎、横浜

アンダーアーマー公式サイトおよび公式アプリ

※詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページ：https://www.underarmour.co.jp/feature/curry-series7/

※発売時間が前後する場合がございます。何卒ご了承ください。

FOX2

SPEED THAT SCARES: THE SPEEDQUEL

ディアロン・フォックス選手のシグネチャーシューズ第2弾。



ファーストカラーである”CURRY WORLD TOUR”は国内100足限定で用意し、アプリ会員限定で販売します。実店舗(BHお台場、BH大阪)では日本限定パッケージを購入者にプレゼント。

フォックスの動きをより鋭く、より加速させる。それはもはや恐怖の域だ。

【3つのテクノロジー】

加速の要因

反発力と快適性をもたらすチャージドクッショニングが、圧倒的なグリップ力を誇るUAフローと融合。かつてない加速力を生む。

速さに応えるフィット性

軽量で通気性の高い素材を組み合わせ、足に沿う高いフィット感が

速さを支える。

狐のスピードを宿す

ストラップとサポートプレートがフォックスの速さを支える。

＜販売情報＞

・商品名：フォックス2

・カラー名：”CURRY WORLD TOUR”

・価格：\15,400（税抜）

・サイズ：25.0cm~30.0cm , 31.0cm

・ローンチ日：8月29日（金）11:00AM

・販売店舗：アンダーアーマーブランドハウスお台場、大阪

アンダーアーマー公式サイトおよび公式アプリ



※ブランドハウスでの販売については先着順となります。

特設ページ：https://www.underarmour.co.jp/feature/dfox2/

※発売時間が前後する場合がございます。何卒ご了承ください。

＜日本限定パッケージ＞

漫画家のかずきおえかきさんの書下ろしイラストを施した日本限定シューズボックスを実店舗であるブランドハウスお台場、大阪でD. FOX2を購入した皆様にプレゼント。

かずきおえかきさんプロフィール

漫画家 / イラスト・アニメーション作家。 『なんか楽しそう』をテーマに作品を描く。

漫画や書籍、雑誌イラストだけでなく、アパレルコラボ、アーティストのジャケットやグッズデザイン、アニメーションMVなど、幅広く活動中。

■ステフィン・カリー

3ポイントシュート通算成功数のNBA歴代1位バスケットボール界のスーパースター

NBAのゴールデンステート・ウォリアーズに所属する稀代のシューター。

これまでにリーグを4度制覇し、2022年シーズンには自身初のファイナルMVPに輝いた。

あらゆるエリアからスリーポイントシュートを決めるプレースタイルは、オフェンスの常識を変えた。

■ディアロン・フォックス

NBA屈指の速さを誇るスピードスター

NBAのサンアントニオ・スパーズに所属するポイントガード。

スピードを活かした速攻やドリブルでの切り返しで相手を翻弄するプレースタイルで、2022-23シーズンはClutch Player of the Year初の受賞者となり、土壇場に強い選手として成長するプレーヤー。

2023年にカリーブランドとの契約を発表し、同ブランドでは初めての契約選手となった。

【CURRY BRAND】

カリーブランドはバスケットボールやゴルフを含む、複数のカテゴリーでシューズ、アパレル、アクセサリーなどの商品を展開。

カリーブランドの年間売上の一部は、全世界のコミュニティに安全な遊び場の創出、チームスポーツ支援、コーチ、リーダーシップ育成の3つの目的で投資されます。



特集ページ：http://bit.ly/45n58q2