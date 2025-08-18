婚外恋愛の当事者、セカンドパートナー経験者の赤裸々な体験談をまとめたインタビュー「婚外恋愛、それぞれのカタチ」が好評連載中！──第一期後半5名のインタビューを紹介
決まったカタチがないからこそ、多くの人々を悩ませる既婚者同士の男女関係（婚外恋愛・セカンドパートナー）。理想のカタチを見つける近道は、経験者のリアルな話に耳を傾けることかもしれません。
既婚者の多様な生き方を応援するWebメディア「Healmate magazine（ヒールメイトマガジン）」で、2025年4月からスタートした連載インタビュー企画「婚外恋愛、それぞれのカタチ」が好評です。
https://healmate.jp/magazine/extramarital-love-intervie/
この連載では、性別・年齢・背景もさまざまな婚外恋愛の当事者にインタビューし、1人ひとり違うオリジナルの物語を、それぞれ1本の記事にまとめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327449&id=bodyimage1】
インタビューおよび執筆は、ビジネス系の人物取材、恋愛系の取材を得意し、現代ビジネス、集英社オンライン、週刊SPA!など、様々なメディアで活躍するライター・作家の綾部まとさん。
綾部さんの文章の妙もあって、読み応えのある物語が満載です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327449&id=bodyimage2】
記事に登場する皆さんは、職場や街角、学校の父母会などで見かけるような普通の既婚者たち。彼ら彼女らはなぜ、配偶者以外のパートナーを探すことになったのか、どのような場所で、どのような相手とめぐりあったのか。
ぜひ、耳を傾けてください。
このリリースでは、2025年2月～4月にインタビューの【第一期連載】の後半に登場した5名の方の記事を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327449&id=bodyimage3】
夫とのセックスレスがきっかけで婚外パートナーを探し、「昔の自分よりも、今の自分の方が好き」と断言する、るなさん（38歳・二児の母・主婦）
るなさんの初の婚外彼氏は、「婚外の出会いの定番」とされる職場で出会った12歳年下。その後も婚外パートナーを探すなかで美容に目覚め、徐々に「女性としての自分」を取り戻して自分への自信を深めた「るなさん」の物語。
結婚後、自己肯定感の低下に悩む女性ならきっと、共感できるでしょう。
＊「女を諦めないために“美容整形”」婚外恋愛で「今の自分が好きって、はじめて思えた」－－るなさん（38歳）のカタチ
https://healmate.jp/magazine/kongai-runas-story/
子どもの誕生と成長のなかで妻に異性を感じなくなり、「もう一度恋愛したい」と婚外の出会いを探した大輝さん（43歳・二児の父・会社員）
「かつては妻が心の拠り所だった」という大輝さん。しかし、子ども中心の日々の中で、妻に対する恋愛感情やときめきは影を潜めていく──。
「現状に大きな不満はないけれど、昔大好きだった彼女とのような恋愛をもう一度したい」という大輝さんの物語。世間から見れば十分に幸せだけど、日常に何か物足りなさを感じている既婚男性はぜひ！
＊「昔の彼女が忘れられない」婚外恋愛で「もう一度、恋がしたい」－－大輝さん（43歳）のカタチ
https://healmate.jp/magazine/kongai-daikis-story/
繰り返す単身赴任、夫婦仲は冷め、男友達とも縁遠く、出会い系で身も心も繫がれる相手を求めるMASAさん（50歳・二児の父・会社員）
「単身赴任になって、やっぱり寂しくなっちゃって。男友達もいない単身先で、どうしたものかなと…」。SNSや出会い系サイトで、出会い探しをするようになったMASAさん。