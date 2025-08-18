テスラ蓄電池 × 壁面太陽光パネルで“電力自給自足の最大化”を提案するGX住宅が、札幌・白石区に常設モデルを2025年8月23日公開
株式会社ジョイフルホーム（本社：北海道旭川市、代表取締役：落合孝優）は、2025年5月に旭川で公開し好評を得たGX住宅「錦町モデル」に続き、北海道札幌市白石区北郷4条7丁目に常設型GX住宅モデルハウスを2025年8月23日より公開いたします。
本住宅は、テスラ社製家庭用蓄電池「Powerwall（13.5kWh）」と、壁面設置型の太陽光パネルを組み合わせ、寒冷地でも電力の自給自足を最大化するGX（グリーントランスフォーメーション）住宅として設計されました。
雪国においても通年発電と非常用電源の確保が可能で、将来の住まいの新しいスタンダードとして注目されています。
【寒冷地・札幌仕様のGX発電システム】
太陽光パネル：合計15枚（壁面9枚＋屋根面6枚）を搭載し、総発電容量は6.45kW
- 壁面：3.587kW（N型両面ガラスパネル／SIソーラー製）
- 屋根面：2.58kW（N型両面ガラスパネル／SIソーラー製） 太陽光パネルは、高耐久（製品保証25年・出力保証35年）高効率なN型両面ガラスの太陽光パネルを採用 壁面設置により、積雪の影響を抑え、通年での発電が可能
屋根6枚のパネルは、夏場の発電補助を目的に新たに追加
→ 先行公開した旭川モデルの壁面設置は、発電量が方位の影響を大きくうけることがわかったので屋根設置と併用し、通年バランスの良い発電設計を実現 テスラPowerwall（13.5kWh）を標準搭載
- 一般的な家庭用蓄電池の約2倍の大容量
- スマホアプリによりリアルタイムでエネルギーを可視化・管理
【GX住宅が目指す未来型の暮らし】
「電力会社に依存しない住まい」を実現し、光熱費ゼロを目指すライフスタイルを提案 災害時も蓄電池がバックアップ電源として機能し、地域のレジリエンス強化にも貢献。
さらに、IoT対応設備により、エアコンや照明などをスマートフォンで遠隔操作可能。
日常の快適性と利便性を両立し、エネルギー効率の高い暮らしをサポートします。
また本モデルでは、「テスラ蓄電池」と「インナーガレージ」を組み合わせた住まい方の可能性も検証。
→ 将来的にはEVやV2H（Vehicle to Home）※との連携も視野に入れたスマートエネルギー住宅として、ガレージハウスとの親和性を高めています。
※V2H＝電気自動車のバッテリーを住宅用電源として活用する技術
■ 北郷 常設モデルハウス
北海道札幌市白石区 北郷4条7丁目3番1号
3LDK／延床149.68平方メートル （車庫含む）
【今後の展望 】
ジョイフルホームは、北海道という寒冷地の特性に対応したGX志向住宅の開発・普及を通じて、再生可能エネルギーと住宅脱炭素化を両立する持続可能なライフスタイルの実現を目指します。
今後も札幌・旭川を拠点に、地域社会に根ざしたGX住宅の展開を進めてまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ジョイフルホーム 広報部 担当：本間
Email：info-sapporo@joyfullhome.jp
TEL：011-769-9101（札幌）
公式サイト： https://www.joyfullhome.com/
壁面に9枚の太陽光パネルを搭載し精悍な外観の【北郷 常設モデルハウス】
ガレージに映えるテスラ蓄電池
エアコンで空調管理されるリビング空間