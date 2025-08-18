







株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)は、2025年8月18(月)～9月30日(火)に『株＋FXの初回取引でもれなく5,000円キャッシュバックキャンペーン』を開催いたします。

キャンペーン期間終了日までに【DMM FX】【DMM 株】【DMM CFD】【DMMバヌーシー】全てのアカウントの審査が完了し、【DMM FX】と【DMM 株】で初回取引をされたお客様に、もれなく5,000円をキャッシュバックいたします。

≪キャンペーン期間≫

2025年8月18(月)～2025年9月30日(火)

≪キャンペーンの流れ≫

STEP1：4アカウント登録のお申込み DMM.com証券の以下4サービスのアカウント登録をお申込みください。

いずれかのアカウントを登録されているお客様は、お持ちでないアカウントを追加でお申込みください。

※すでにアカウントをお持ちのサービスは、追加でお申込みいただく必要はございません。









STEP2：FX＋株で初回取引

【DMMFX】および【DMM株】でそれぞれ初回取引を行うことでキャッシュバック対象となります。

すでに【DMMFX】または【DMM株】のどちらかでお取引済みのお客様は、取引されていないサービスで初回取引を行うことでキャッシュバック対象となります。

例）【DMMFX】でお取引済のお客様は、【DMM株】で初回取引を行ってください。

※【DMM 株】でのお取引は、「日本株（現物・信用）」「米国株（現物・信用）」どちらでも対象となります。

※【DMM FX】でのお取引は、どの通貨ペアでも対象となります。





≪キャンペーンサイト≫ 詳細は以下URLをご参照ください。

https://fx.dmm.com/campaign/trade/

≪キャッシュバックに関する注意事項≫

・本キャンペーンは、20歳以上のお客様が対象となります。

・2025年8月17日以前に、ポイントサイト・タイアップサイト・セルフバックなどを経由して【DMM FX】【DMM 株】【DMM CFD】のいずれかのアカウント登録を行い、キャンペーン終了時点でポイント・金銭・Amazonギフト・レポート等の特典の付与が当社にて確認されたお客様は、本キャンペーンの対象外となります。

・過去にポイントサイトやキャンペーン紹介サイト（タイアップサイト、セルフバックなどを含む）を通じて【DMM FX】【DMM CFD】【DMM 株】のページを訪れたことがあり、2025年8月17日より前に履歴（クッキー等）が残っている場合は、本キャンペーンの対象外となります。その場合、ポイントサイト等の条件を満たしていれば、ポイントサイトの特典対象になる可能性があります。

・2025年8月17日以前に、【DMM FX】及び【DMM 株】の両方のサービスで取引実績のあるお客様は対象外となります。

・キャッシュバック付与時にアカウントを解約していた場合は対象の資格を失いますので、ご了承ください。

・注文が成立した時点で、取引とみなします。注文中の注文は含まれません。

・アカウント登録の手続きにおいて書類の不備等でアカウント登録の審査完了日までにキャンペーンが終了してしまった場合は適用対象外となりますので、余裕をもったお申し込みをお願いいたします。

・アカウント登録の審査の結果、ご期待に沿えない場合がございますこと予めご了承ください。

・本サービスに係る公租公課その他諸費用はお客様ご自身の負担により支払うものとします。(詳細は税務署にお問い合わせください。)

・店頭外国為替証拠金取引約款第7条1項、【DMM株】約款･規定集第9条1項、店頭デリバティブ取引（DMM CFD-Index DMM CFD-Commodity）約款第7条1項、競走用馬ファンド取引アカウント約款第5条1項の各号に定める禁止行為を行った場合、又はそのような行為を行ったと当社が判断した場合は全ての取引が適用対象外となります。

・キャンペーンの内容および適用条件は、予告なく変更する場合があります。

《DMM.com 証券について》

株式会社DMM.com 証券は、【DMM FX】を中心に高性能な次世代取引ツールや多様なモバイルデバイス向け取引ツールにて安定した取引環境を提供し、お客様の利便性の向上、取引チャネルの拡充に取り組んでおります。

これからも｢DMM.com 証券だからできること｣をテーマに、お客様の｢欲しい｣を｢形｣にし、既成概念にとらわれない自由な発想で歩み続け、さらなる高品質のサービスを提供できるように努めてまいります。

■会社概要

株式会社DMM.com証券（https://securities.dmm.com/)

所在地：東京都中央区日本橋2-7-1

代表取締役：谷川 龍二

事業内容：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、商品先物取引業

資本金：98億円

登録番号：関東財務局長（金商）第1629号

加入協会等：日本証券業協会/日本投資者保護基金

一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

プライバシーマーク登録番号：第17002703(04)号

