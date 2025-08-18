こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ「五感で味わう、未来のおうちカフェ展」代官山駅前のTENOHA代官山で4日間開催
先端テクノロジーと共に自分好みの1杯を見つけ、コーヒーポッド（※1）が“土に還る”までを知る 次世代のコーヒー体験を提供する「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の世界観をひと足先に楽しもう
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、「ネスカフェ ドルチェ グスト」ブランドの最先端モデル「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を、全国発売に先駆け体験できるイベント“ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ「五感で味わう、未来のおうちカフェ展」”を、2025年8月28日（木）から8月31日（日）までの4日間、TENOHA代官山（東京都渋谷区）にて開催します。
（※1）1杯分のコーヒーを密閉した容器のこと
“ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ「五感で味わう、未来のおうちカフェ展」”は、2025年9月2日（火）に発売する新製品「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の特長や楽しみ方を紹介する体験型イベントです。会場内には、2つの「日本初」（※2）を備えた“おうちカフェの未来型“「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の魅力や世界観を紹介する展示やフォトスポットが複数設置されています。
（※2）2025年6月末時点 「1台で3つの異なるコーヒーの抽出方法に対応したコーヒーメーカ－として」、「ホームコンポストに対応したコーヒーポッドとして」
それぞれの展示は一つひとつ丁寧にデザインされており、まるでアートギャラリーを巡っているような感覚で、空間全体を楽しむことができます。なかでも注目は、コーヒーメーカーの抽出テクノロジーをダイナミックに表現した3Dホログラム映像です。普段見ることのできないコーヒーメーカーの内部構造を、臨場感あふれる映像で体験できます。さらに、コーヒーの木をモチーフにした装飾から好みのコーヒーポッドを“収穫”できる仕掛けや、抽出後のコーヒーポッドが“土に還る”までのプロセスを学ぶなど、見る・触れる・感じるといった体験型コンテンツも充実しています。
＜開催概要＞
名称： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ「五感で味わう、未来のおうちカフェ展」
期間と営業時間：
2025年8月28日（木）、8月29日（金）10:00～18：00
2025年8月30日（土）、8月31日（日）10:00～19：00
場所： 東京都渋谷区代官山町20番12号 Forestgate TENOHA棟（TENOHA代官山）
体験料金： 無料
【抽出を、3Dホログラム映像で体験】
目で追い、香りに包まれ、音にときめく。コーヒーの抽出、その深奥へ。
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」ならではの3つの異なるコーヒーの抽出方法（ドリップスタイル抽出、アメリカーノスタイル抽出、高圧エスプレッソ抽出）を、3Dホログラム映像と音、香りでアートのように体感できます。普段は見ることのできないコーヒーメーカー内部の繊細な動きや構造の美しさに触れ、抽出の奥深さとそれを支えるテクノロジーに触れることができます。
【不思議な“収穫”体験】
選んで、摘んで、味わう。木からコーヒーポッドを“収穫”して、あなたの1杯を見つける。
クラフトペーパーで作られたコーヒーツリーには、紙製のコーヒーポッドが実っています。好みのコーヒーポッドを選んで“収穫”すると、まるで本物のコーヒーの木から実を摘み取っているような体験ができます。
【おうちカフェスペース】
「おうちが、あなたのカフェになる。」そんな時間を、ここで。
クラフトペーパーで作られたコーヒーツリーで“収穫”したコーヒーポッドを、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を使って抽出します。会場には、おうちでのリラックスタイムをイメージしたスペースが用意されており、くつろいだ雰囲気の中でコーヒーの味わいを体験できます。
【コンポストゾーン】
コーヒーのその先へ。コーヒーポッドは“土に還る”。
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」で使用するコーヒーポッドは、温度や湿度などの適切な条件が整った自宅のコンポスト容器に入れることで、約6か月かけて分解され、“土に還る”ように設計されています。当イベントでは、展示パネルを通じて抽出後のコーヒーポッドがどのように“土に還る”のかを学び、コーヒーのある暮らしと環境のつながりを学ぶことができます。さらに、イベントで使用されたコーヒーポッドの一部は、イベント終了後にコンポスト処理され、堆肥として活用される予定です。
＜イベントで楽しめるメニュー＞
■2つの「日本初」（※2）を備えた“おうちカフェの未来型“、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」について
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ワンタッチでカフェメニューを手軽に楽しめるという、従来モデルの特長を受け継ぎつつ、さらなる進化を遂げた次世代モデルです。
コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」には、ネスレ独自の“スマート抽出”機能が搭載されており、日本で初めて、1台で3つの異なるコーヒーの抽出方法（ドリップスタイル抽出、アメリカーノスタイル抽出、高圧エスプレッソ抽出）に対応しています。さらに、コーヒーポッドの自動認識機能により、選んだメニューに最適な抽出方法を自動で設定できるため、誰でも簡単に本格的な味わいを楽しむことができます。
挽きたてのコーヒー豆を密封した「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用の紙製コーヒーポッドは、日本で初めてホームコンポスト（※参考資料）に対応しており、環境への配慮にもこだわった設計となっています。7種類（ネスカフェ ドルチェ グスト メニュー 3種類、スターバックス メニュー 4種類）のラインアップで、上質なカフェ体験を提供します。（※2）2025年6月末時点 「1台で3つの異なるコーヒーの抽出方法に対応したコーヒーメーカ－として」、「ホームコンポストに対応したコーヒーポッドとして」
2025年8月18日（月）発行のプレスリリース：https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/20250818_nescafe_1
「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」ブランドサイト：
https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/neo
以上
