韮崎市の人気グルメや体験が一堂に会する「NIRAマルシェ」が、2025年9月7日（日）に韮崎市民交流センター ニコリ（1階オープンテラス）で開催されます。飲食やショッピングを楽しみながら、ニコリ14周年を記念した特別企画や大抽選会にも参加できる一日限りのイベントです。





「NIRAマルシェ」では、市内の話題店や初出店の店舗が多数登場。カレーやピザ、スイーツ、パンなどのグルメに加え、占いやめだか＆スーパーボールすくいなど、多彩なブースが出店します。

当日は、NIRAマルシェの出店ブースと地域情報発信センターのそれぞれでお買い物をすると、ニ―ラグッズや特別賞品が当たる大抽選会に挑戦できます（※景品は数量限定）。 家族や友人と一緒に、食べて・遊んで・体験して、韮崎の魅力を丸ごと楽しめるイベントです。

■開催概要

日時：2025年9月7日（日）10:00～15:00

会場：韮崎市民交流センター ニコリ 1階オープンテラス

主催・問い合わせ：（一社）韮崎市観光協会 TEL 0551-22-1991（平日8:30～17:15）

関連リンク：韮崎市民交流センター ニコリ

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/6983.html

同時開催！『NICORI14周年祭』

会場：韮崎市民交流センターニコリ

ニコリをまるごと楽しめる企画が盛りだくさん！全館クイズラリーも開催！

詳細や最新の情報は、こちらのリンク先でご確認ください。(外部リンク｜ニコリHP)

https://www.nirasaki-nicori.jp/







