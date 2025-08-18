「藻類スツール 蓮/REN」予約受付開始を決定
エス.ラボ 株式会社（本社：京都市）は、2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）日本館に
「双鶴」共創プロジェクトの一員として協賛しています。この度、プロジェクトを代表して、
「藻類スツール」の予約サイトを開設し、2025年10月14日より販売開始することを決定しました。
今後、「藻類スツール」は、『蓮/REN』としてブランド展開を進めてまいります。
このスツール(椅子)は、自然由来の微細藻類と植物由来のバイオエンプラを活用し、持続可能な技術と未来の環境共生社会の理念を具現化した、革新的なプロダクトです。開幕から約4ヶ月が経過し、
協賛展示している内容について、共創プロジェクトへ多くのお問い合わせとご要望が寄せられました。これらのご期待に応えるべく、この度、予約サイトを開設する運びとなりました。
『蓮/REN』ブランドストーリー：「～いのちの巡りを感じ、未来へと想いをつなぐ～」
人は日々の暮らしの中で、何気なく座る。仕事の合間に、誰かとの会話の中で、または静かに物思いにふける時間に。その「座る」という行為が、ただの習慣ではなく、自分自身を見つめ、心を巡らせるひとときになったなら『蓮/REN』は、そんな想いから生まれました。テクノロジーが急速に進化し、合理性や効率性が求められる時代において、私たちは「かんじること」を忘れかけているのではないでしょうか。
『蓮/REN』は、過去から未来へと続く自然・時・心の巡りを感じるための存在です。ふと立ち止まり、腰を掛け ることで自然が織りなす移ろいゆく美しさの中に、今この瞬間を感じることができる。
静かなときの流れの中で、過去と未来が交差し、今という瞬間の尊さに気づく、その時間こそが、自然の巡りの中にあるいのちの輝きを映し出すものなのです。
ご予約について
『蓮/REN』は、
１.スツール２.スツール3脚セット３.1/3スケール ミニチュア家具の３点の予約を開始いたします。
2025年８月18日より先行予約を開始し、同年10月14日より販売開始を致します。なお、先行予約特典としてスツール100脚には、シリアルナンバープレートを同封いたします。販売形態や価格等、
詳細については、ウェブサイトでご確認ください。
▶ 『蓮/REN』 ブランドウェブサイト：
http://ren-online.com
【本件に関するお問い合わせ先】
[社名] ： エス.ラボ 株式会社
[HP] : siab.jp(http://slab.jp)
[担当部署名] ： 営業部
[電話番号] ： 075-634-9577
[Emailアドレス] ： ren@slab.jp(http://ren@slab.jp)
＊補足情報
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）日本館の「ファクトリーエリア」において、3Dプリンタを中心 とした循環型ものづくりシステム「双鶴」を常設展示。藻類を混ぜ込んだバイオプラスチックの素材から、2 機のロボットアーム型3Dプリンタを使用して、日本館内で実際に使用するスツール（椅子）を製作する過程 を通じて循環の輪の一部を表現しています。この展示は、慶應義塾大学KGRI 環デザイン＆デジタルマニ ュファクチャリング創造センターを中心とした「双鶴」共創プロジェクトが担っています。当社は、ロボットア ーム型3Dプリンタのヘッド部分とスツール製造およびリサイクルラボシステムを担当しました。
「双鶴」共創プロジェクトの構成員 ～
・慶應義塾大学COI-NEXT（共生アップサイクル）
・金沢大学COI-NEXT（多糖類バイオプラ循環）
・エス.ラボ株式会社
・株式会社DigitalArchi
・株式会社放電精密加工研究所
3Dプリント藻類スツールの設計・製造について
・企画設計・基本設計
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）
環デザイン＆デジタルマニュファクチャリング創造センター
センター長 田中浩也 環境情報学部教授
・実施設計・詳細設計
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）
環デザイン＆デジタルマニュファクチャリング創造センター
特任講師 湯浅亮平
・材料設計・色彩調整
株式会社放電精密加工研究所
兼 慶應義塾大学SFC研究所所員 高橋 昭人
・製造 エス.ラボ株式会社
『蓮/REN』ウェブサイト・コミュニケーション
サイト運営者
: エス．ラボ株式会社
コミュニケーション設計：
: 田上智子 （株式会社シナジア）
ブランディング/コピー：
: 北原規稚子 （株式会社 MICHI）
ブランドロゴ/サイトデザイン：
: 井上悠
動画制作
: 高橋秀介（有限会社ティ・キューブ）
写真
: 玉置順子（有限会社ティ・キューブ）
撮影＆サイトディレクション
: 小林沙織 (Salion Lab)