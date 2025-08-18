フクシマガリレイ｜ノンフロン冷凍プラグインショーケースモデルチェンジのお知らせ
フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、自然冷媒R290を採用したノンフロン冷凍プラグインショーケースのベーシックモデルと大容量モデルをモデル
チェンジいたします。
大容量モデルPBシリーズ(PMC-53FPBNO)のアイランド設置例
【変更内容】
〇使い勝手向上
庫内底面をアルミ製から樹脂製に変更し、段ボール梱包された商品を直接庫内の底面置きが可能(従来機種は直接置き不可で別売の庫内網の設置が必要)。
〇安全性
LED照明を防水仕様に変更。
【製品特徴】
〇環境配慮
地球温暖化係数GWP3.3と極めて低い自然冷媒R290を採用。
※GWP数値は平成27年経済産業省告示第54号より引用
〇省エネ
ガラス扉付で、インバータ―冷凍機を採用。
〇省施工
冷凍機内蔵型の為、冷媒配管工事が不要。増設やレイアウト変更が容易に可能。
〇省メンテナンス
凝縮器はフィルターレス、ドレンパンは自然蒸発式のため、日々のお手入れ不要。
オプションにて温度監視システム対応可能。
【モデルチェンジ対象機種】
8機種(ベーシックモデルBEシリーズ4機種＋大容量モデルPBシリーズ4機種)
対象機種一覧
【主なターゲット】
スーパーマーケット・デパート・ドラッグストア・道の駅など
【発売日】
2025年9月1日(月)より発売
【目標台数】
年間目標販売台数は3,000台
ノンフロン冷凍プラグインショーケースPBシリーズ
●機種名：PMC-53FPBNO
●標準価格：オープン価格
●外形寸法：W1,457×D854×H910mm
●有効内容積：581L
●製品質量：104kg
●庫内温度：-25℃～-18℃
●電源：三相200V
●消費電力：冷却時327W 霜取時660W
＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞
代表者：代表取締役社長 福島 豪
本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
資本金：4億円
事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工
URL：https://www.galilei.co.jp/