フクシマガリレイ｜ノンフロン冷凍プラグインショーケースモデルチェンジのお知らせ

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、自然冷媒R290を採用したノンフロン冷凍プラグインショーケースのベーシックモデルと大容量モデルをモデル

チェンジいたします。

大容量モデルPBシリーズ(PMC-53FPBNO)のアイランド設置例

【変更内容】

〇使い勝手向上

庫内底面をアルミ製から樹脂製に変更し、段ボール梱包された商品を直接庫内の底面置きが可能(従来機種は直接置き不可で別売の庫内網の設置が必要)。

〇安全性

LED照明を防水仕様に変更。

【製品特徴】

〇環境配慮

地球温暖化係数GWP3.3と極めて低い自然冷媒R290を採用。

※GWP数値は平成27年経済産業省告示第54号より引用

〇省エネ

ガラス扉付で、インバータ―冷凍機を採用。

〇省施工

冷凍機内蔵型の為、冷媒配管工事が不要。増設やレイアウト変更が容易に可能。

〇省メンテナンス

凝縮器はフィルターレス、ドレンパンは自然蒸発式のため、日々のお手入れ不要。

オプションにて温度監視システム対応可能。

【モデルチェンジ対象機種】

8機種(ベーシックモデルBEシリーズ4機種＋大容量モデルPBシリーズ4機種)

対象機種一覧

【主なターゲット】

スーパーマーケット・デパート・ドラッグストア・道の駅など

【発売日】

2025年9月1日(月)より発売

【目標台数】

年間目標販売台数は3,000台

ノンフロン冷凍プラグインショーケースPBシリーズ

●機種名：PMC-53FPBNO

●標準価格：オープン価格

●外形寸法：W1,457×D854×H910mm

●有効内容積：581L

●製品質量：104kg

●庫内温度：-25℃～-18℃

●電源：三相200V

●消費電力：冷却時327W 霜取時660W

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/