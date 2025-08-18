フクシマガリレイ｜ノンフロン冷凍プラグインショーケースモデルチェンジのお知らせ

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長　福島 豪)は、この度、自然冷媒R290を採用したノンフロン冷凍プラグインショーケースのベーシックモデルと大容量モデルをモデル


チェンジいたします。



大容量モデルPBシリーズ(PMC-53FPBNO)のアイランド設置例

【変更内容】


〇使い勝手向上


庫内底面をアルミ製から樹脂製に変更し、段ボール梱包された商品を直接庫内の底面置きが可能(従来機種は直接置き不可で別売の庫内網の設置が必要)。



〇安全性


LED照明を防水仕様に変更。



【製品特徴】


〇環境配慮


地球温暖化係数GWP3.3と極めて低い自然冷媒R290を採用。


※GWP数値は平成27年経済産業省告示第54号より引用



〇省エネ


ガラス扉付で、インバータ―冷凍機を採用。



〇省施工


冷凍機内蔵型の為、冷媒配管工事が不要。増設やレイアウト変更が容易に可能。



〇省メンテナンス


凝縮器はフィルターレス、ドレンパンは自然蒸発式のため、日々のお手入れ不要。


オプションにて温度監視システム対応可能。



　【モデルチェンジ対象機種】


8機種(ベーシックモデルBEシリーズ4機種＋大容量モデルPBシリーズ4機種)



対象機種一覧

【主なターゲット】


スーパーマーケット・デパート・ドラッグストア・道の駅など



【発売日】


2025年9月1日(月)より発売



【目標台数】


年間目標販売台数は3,000台



ノンフロン冷凍プラグインショーケースPBシリーズ


●機種名：PMC-53FPBNO


●標準価格：オープン価格


●外形寸法：W1,457×D854×H910mm


●有効内容積：581L　　


●製品質量：104kg


●庫内温度：-25℃～-18℃　　


●電源：三相200V


●消費電力：冷却時327W　霜取時660W



＜フクシマガリレイ株式会社　会社概要＞


代表者：代表取締役社長 福島 豪


本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18


資本金：4億円


事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工


URL：https://www.galilei.co.jp/