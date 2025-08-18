こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL主催のインテリア施工例コンテスト「Compe de Lasissa 2025」トータルコーディネート部門 最優秀賞は榑林建設株式会社さま（静岡県）”愛犬と暮らす豊かな暮らし”に決定
株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、インテリア施工例コンテスト「Compe de Lasissa 2025」において、2024年12月2日～2025年4月7日までの期間に応募のあった作品の中から、この度最優秀賞を含む26作品を決定しました。
HP：https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/compe-de-lasissa/award/
「Compe de Lasissa」は、インテリアのデザイントレンドを発信する場として、LIXILのインテリア製品を使用した施工写真を募集し、その中から優秀な作品を表彰するコンテストで、今回で5回目となります。「トータルコーディネート部門」、「収納部門」、「フォトショット部門」の3部門に分かれており、各部門で最優秀賞、優秀賞、特別賞を表彰しました。
2025年度のトータルコーディネート部門 最優秀賞には、榑林建設株式会社さま（静岡県）の”愛犬と暮らす豊かな暮らし”が選ばれました。
ペットと暮らすクライアントが増えている中、お客様の機能面でのご要望をしっかりと反映し、デザイン面でもペット対応の床材や天井までの「ラフィス」をうまく組み合わせ、細部まで考えられたコーディネート。“和”を感じる落ち着きやグレー×木のモダンさもあり、すっきりと心地よい空間に仕上げられている点が高い評価となりました。
また、収納部門 最優秀賞には、お施主さまが希望された「掃除しやすく、片づけやすい家」を見事に実現された株式会社OKUTAさま（埼玉県）が選ばれました。大きな間取り変更を行わずに、空間を適切に活用した玄関の「土間収納」やキッチンの「収納スペースの確保」に加え、2LDKの一部屋を、人の動きや空気の流れを考慮したウォークスルー型の「納戸＋クローゼット」へと変更したクオリティの高い提案。限られた空間の中で「人の居場所」への心地よさにまで配慮された工夫が高く評価されました。
また、今年の「Compe de Lasissa」は、トータルコーディネート部門と収納部門 2部門の受賞社さまをお迎えし、2025年7月10日に表彰式を開催いたしました。
今回のコンテストの入賞作品は、インテリアのコーディネートレシピや、お部屋の事例集、家具の購入など、さまざまな情報をお届けするWEBサイト「Living Deli」でも紹介しています。
HP：https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/livingdeli/living/12477/
〈参考資料〉
■開催概要
・応募期間 2024年12月2日～2025年4月7日
・応募対象 2024年4月1日～2024年3月31日に竣工し、
LIXILの建材・キッチン・洗面化粧台をご採用の新築・リフォーム物件（モデル物件も可）
・審査委員長 トータルコーディネート部門 荒井 詩万 氏
収納部門 近藤 典子 氏
■Compe de Lasissa 上位作品
●トータルコーディネート部門 最優秀賞 榑林建設 株式会社さま（静岡県）
「愛犬と暮らす豊かな暮らし」
●収納部門 最優秀賞 株式会社 OKUTAさま（埼玉県）
「心落ち着く居心地つくる 私のネイビーブルー空間」
●フォトショット部門（建具Award）最優秀賞 株式会社 StyleDesignさま（茨城県）
●フォトショット部門（床Award）最優秀賞 株式会社 RASTAGEフィアスホーム福井店さま（福井県）
●フォトショット部門（キッチンAward）最優秀賞 株式会社 備中屋本店さま（鳥取県）
●フォトショット部門（洗面Award）最優秀賞 株式会社 イニハンスさま（大阪府）
■受賞一覧（敬省略）
※ブロック賞は、各部門いずれかに応募いただいた作品より選定
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
「Compe de Lasissa 2025」受賞作品一覧
https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/compe-de-lasissa/award/
「Living Deli」受賞作品のご紹介
https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/livingdeli/living/12477/
LIXILグローバルサイト
http://www.lixil.com/jp
トータルコーディネート部門 最優秀賞 榑林建設株式会社さま（静岡県）
