金属オリフィスプレートの世界調査レポート：2031年には1923百万米ドルに達する見込み
2025年8月18日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「金属オリフィスプレート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の金属オリフィスプレート市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。金属オリフィスプレート市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
金属オリフィスプレートは、流体配管に取り付け、流体を通過させる際の差圧を利用して流量を計測する測定器部品です。中央に設けられた精密加工の孔を通過することで圧力差が生じ、その値から流量を算出します。ステンレスや特殊合金製で、耐久性や耐食性に優れ、蒸気、ガス、液体など幅広い流体に対応可能です。発電所、化学プラント、石油精製、上下水道などインフラや産業分野で利用され、シンプルな構造で高精度な計測が行える点が特徴です。
市場規模
2024年における金属オリフィスプレートの世界市場規模は、1286百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.0%で成長し、2031年までに1923百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
金属オリフィスプレート市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Single Stage Orifice Plate、 Multi-stage Orifice Plate
用途別：Petroleum、 Chemical Industry、 Metallurgy、 Other
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の金属オリフィスプレート市場の主要企業には、Mac-Weld Machining、 WIKA Instrument、 ABB、 Emerson、 Titan Flow Control、 Dosch Messapparate、 Lambda Square、 Kelley Instrument Machine、 Hi-Sea Marine、 Vacorda、 Yangzhou FieHang Ship Accessories Factory、 Honeywell、 Bopp & Reuther Messtechnik GmbH、 Flowserve
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、金属オリフィスプレート市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：金属オリフィスプレート市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：金属オリフィスプレート市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。
