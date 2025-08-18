マイクロドライブモーター市場規模予測：2031年には55400百万米ドルに到達へ
2025年8月18日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「マイクロドライブモーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、マイクロドライブモーター市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
マイクロドライブモーターは、小型ながら精密な駆動力を発揮するモーターで、医療機器、計測機器、ロボット、光学装置などに広く用いられます。直流モーター、ステッピングモーター、サーボモーターなどのタイプがあり、コンパクトながら高トルクや高精度制御を実現します。特に医療用内視鏡や携帯機器、精密ポンプなどでは、限られたスペースで正確な動作を行うため不可欠です。低消費電力設計や静音性も重視され、IoT機器や次世代の小型ロボティクス開発に欠かせない要素技術となっています。
１．マイクロドライブモーター市場規模
マイクロドライブモーターの世界市場規模は2024年に43690百万米ドルと推定され、2025年には45070百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が55400百万米ドルに達すると見込まれています。
２．マイクロドライブモーター市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
マイクロドライブモーター市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：ABB、 Micro - Drives、 Pelonis Technologies, Inc、 FAULHABER、 Nidec、 Asmo、 Wellings Holdings、 Mabuchi Motors、 Johnson Electric Holdings、 Maxon Motors、 Mitsuba、 Constar、 Buhler Motors
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
マイクロドライブモーター市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Micro AC Drive Motor、 Micro DC Drive Motor
用途別：Electrical Tool、 Household Appliances、 Small Mechanical Equipment、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がマイクロドライブモーター市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
マイクロドライブモーターは、小型ながら精密な駆動力を発揮するモーターで、医療機器、計測機器、ロボット、光学装置などに広く用いられます。直流モーター、ステッピングモーター、サーボモーターなどのタイプがあり、コンパクトながら高トルクや高精度制御を実現します。特に医療用内視鏡や携帯機器、精密ポンプなどでは、限られたスペースで正確な動作を行うため不可欠です。低消費電力設計や静音性も重視され、IoT機器や次世代の小型ロボティクス開発に欠かせない要素技術となっています。
１．マイクロドライブモーター市場規模
マイクロドライブモーターの世界市場規模は2024年に43690百万米ドルと推定され、2025年には45070百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が55400百万米ドルに達すると見込まれています。
２．マイクロドライブモーター市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
マイクロドライブモーター市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：ABB、 Micro - Drives、 Pelonis Technologies, Inc、 FAULHABER、 Nidec、 Asmo、 Wellings Holdings、 Mabuchi Motors、 Johnson Electric Holdings、 Maxon Motors、 Mitsuba、 Constar、 Buhler Motors
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
マイクロドライブモーター市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Micro AC Drive Motor、 Micro DC Drive Motor
用途別：Electrical Tool、 Household Appliances、 Small Mechanical Equipment、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がマイクロドライブモーター市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。