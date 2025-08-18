重量計量装置業界の市場動向：2031年には25850百万米ドル規模に成長
2025年8月18日に、QYResearch株式会社は「重量計量装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、重量計量装置の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、重量計量装置の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．重量計量装置市場概況
重量計量装置は、対象物の質量を高精度に測定するための機器で、工業・物流・食品・医薬・研究分野など幅広い用途で活用されます。ロードセルや天びん機構を利用し、数グラムから数トンまで多様な重量を測定可能です。自動化された生産ラインに組み込めば、包装時の内容量チェック、不良品検出、在庫管理の効率化に役立ちます。高精度モデルではミリグラム単位の分析ができ、研究や調剤に不可欠です。近年はデジタル表示、データ記録、ネットワーク連携機能を備えたタイプが増え、品質管理とトレーサビリティの向上に大きく貢献しています。
2024年における重量計量装置の世界市場規模は、18820百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2031年までに25850百万米ドルに達すると予測されている。
２．重量計量装置の市場区分
重量計量装置の世界の主要企業：Mettler-Toledo International Inc.、 Sartorius AG、 A&D Company, Limited、 MinebeaMitsumi Inc.、 Vishay Precision Group, Inc.、 Avery Weigh-Tronix LLC、 Flintec Group AB、 Rice Lake Weighing Systems、 KERN & SOHN GmbH、 Yamato Scale Co., Ltd.、 Bizerba SE & Co. KG、 Precia Molen、 OHAUS Corporation、 Dini Argeo S.r.l.、 Tamtron Oy、 PCE Instruments
上記の企業情報には、重量計量装置の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
重量計量装置市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Bridge Weighing Device、 Floor Scale Weighing Device、 Hanging Weighing Equipment、 Bench Scale Weighing Equipment
用途別：Industrial、 Commercial、 logistic、 traffic
また、地域別に重量計量装置市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1318222/heavy-weighing-equipment
【総目録】
第1章：重量計量装置の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
