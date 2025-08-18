食品のリスクを正しく理解する 市民連続講座「食の安全 情報アップデート」がスタートしました
市民連続講座「食の安全 情報アップデート」は、大阪府民と和歌山県民を対象に、食品のリスクについて正しく理解し、正しい情報を伝えることができる人材を育成するための講座です。消費者庁と食品安全委員会、大阪府、和歌山県、日本生協連などに協力いただき2024年度から開催しています。
7月16日（水）に、今年度第１回目となる講座がスタートしました。講座は年６回の開催予定で、次回は8月20日（水）に開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327479&id=bodyimage1】
■市民連続講座について
対象：大阪府民と和歌山県民
会場：わかやま市民生協本部 E＊KAOホール
（オンラインでの参加も可能です。）
受講料：無料
■第1回講座の内容
講座１「食品安全行政のしくみ（リスクアナリシス）」
講師：消費者庁 消費者安全課 松井室長
講座２「食の安全とリスクを考える」
講師：食の信頼向上をめざす会代表／東京大学名誉教授 唐木 英明氏
■申し込み受付中の講座について
第3回講座 9月10日（水）10:00～11：30
講座１「食品の安全を守る行政のとりくみ」
講師：和歌山県 生活衛生課 食品情報班 班長 應田 学氏
講座２「食品表示を学ぶ」
講師：大阪府 食の安全推進課 食品表示グループ 湖城 茜氏
申込締切：8月30日（土）
詳しくは広報誌「アピエ」でご紹介しています。
https://www.izumi.coop/hondana/apied_2508/#page=8
配信元企業：大阪いずみ市民生活協同組合
