スタジアムシティホテル長崎「AUTUMN FAIR」開催！

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎では、9月1日（月）～11月30日（日）で「AUTUMN FAIR」を開催いたします。

秋の旬の食材である伊勢海老、栗、芋、きのこなどを贅沢に使用した、多彩なメニューをホテル内の3つのレストランとバーで提供。コース料理から季節限定カクテルまで、各レストランのシェフが趣向を凝らした、この秋だけの特別な美食をお楽しみください。

RISTORANTE Alporto NAGASAKI

片岡護シェフ監修の本格イタリアン「RISTORANTE Alporto NAGASAKI」では、秋の味覚を詰め込んだ贅沢なコースをご用意しました。戸石産ゆうこうサバや島原人参、ブラウンマッシュルームなど、長崎の旬の食材をふんだんに使用したメニューをお楽しみいただけます。

【場所】スタジアムシティホテル長崎7F

【提供時間】ランチ11:30-15:00(ラストオーダー13:30)／ディナー17:30-22:00(ラストオーダー20:00)

【予算】昼：平日2,980円～（税込）/土日祝4,950円～（税込）／夜11,000円～（税込）

【ご予約】https://www.nagasakistadiumcity.com/restaurant/alporto/

CENA Speciale

メニュー名：CENA Speciale

詳細価格 ：15,400円（税込）

戸石産ゆうこうサバや島原人参など、秋の恵みを贅沢に詰め込んだディナーコース。選べるパスタとメインで、自分だけのフルコースをご堪能いただけます。

コース内容： 小前菜／冷前菜2品／温前菜2品／パスタ2品／メイン／デザート2品／パン／コーヒー

メニュー名：おすすめ秋の選べるパスタ

詳細 ：コース内のパスタは、季節のおすすめを含む複数の中からお好みの一皿をお選びいただけます。そのうち、シェフおすすめの3品をご紹介します。

提供期間 ：9月1日（月）～11月30日（日）

伊勢海老と魚介のペスカトーレ

伊勢海老を贅沢に使用し、魚介の旨みを凝縮した特製トマトソースで仕上げる本格リストランテパスタ。

コース料金+2,750円（税込）で選択可能です。

栗と雲仙豚のラグースパゲッティ

長崎ブランド豚「雲仙豚」と栗をじっくり煮込んだ秋ならではの一皿。

黒トリュフと茸のパスタ

4種の茸とブラウンマッシュルームを煮込み、黒トリュフをたっぷりかけた香り豊かなパスタ。

通常はコース料金＋1,650円（税込）となりますが、11月は感謝の気持ちをこめて追加料金なしでご提供いたします。

※単品提供不可。いずれもコース内の一品として提供いたします。

メニュー名：秋のフリーフロープラン

詳細価格 ：14,000円（税込）

提供期間 ：2025年9月1日（月）～11月30日（日）

特典 ：8名様ごとのご予約につき、スパークリングワイン1本プレゼント！

前菜から、パスタ・メイン・デザートまでしっかり楽しめるフリードリンク付きコース

コース内容：

前菜盛り合わせ／冷前菜／温前菜／パスタ／メイン／プレドルチェ／ドルチェ／パン／コーヒー

秋のフリーフロープラン

メニュー名：秋のフリーフロープラン

詳細価格 ：14,000円（税込）

提供期間 ：2025年9月1日（月）～11月30日（日）

特典 ：8名様ごとのご予約につき、スパークリングワイン1本プレゼント！

前菜から、パスタ・メイン・デザートまでしっかり楽しめるフリードリンク付きコース

コース内容：

前菜盛り合わせ／冷前菜／温前菜／パスタ／メイン／プレドルチェ／ドルチェ／パン／コーヒー

CAFES & DINERS VERDE

居心地の良い空間で、ランチからディナー、季節のスイーツまでオールデイで楽しめる「CAFES & DINERS VERDE」では、秋の味覚をふんだんに取り入れた特別コースをご用意しました。

【場所】スタジアムシティホテル長崎7F

【提供期間】2025年9月1日（月）～9月30日（火）

【提供時間】ディナー17:00-22:00(ラストオーダー20:00)

【予算】昼：2,000円～ 夜：5,500円～

【ご予約】https://www.nagasakistadiumcity.com/restaurant/verde/

伊勢海老コース

メニュー名：伊勢海老コース

詳細価格 ：11,000円（税込）

長崎県産の伊勢海老を主役にした特別なコースをご用意。フレンチ仕立てのテルミドールで贅沢なひと時をお過ごしください。

コース内容：

前菜/スープ/肉料理/メインディッシュ/デザート/ホテルメイドブレッド/コーヒー

メニュー名：飲み放題プラン

価格 ：コース料金+3,500円（税込）

特典 ：8名様ごとのご予約につき、スパークリングワイン1本プレゼント！

ビール/ワイン/ハイボール/レモンサワー/ソフトドリンク など幅広いドリンクメニューを取り揃えています。

JAPANESE DINING 洵

洗練された創作和食が楽しめるJAPANESE DINING 洵では、月替わりで移ろう秋の情景を、品格ある和の一皿に。季節の味を丁寧に仕立てた、三か月三様の和会席コースで、秋の余韻をご堪能ください。

【場所】スタジアムシティホテル長崎14F

【提供時間】ディナー17:30-22:00(ラストオーダー20:00)

【ご予約】https://www.nagasakistadiumcity.com/restaurant/jun/

長月プラン

メニュー名：長月プラン

価格 ：12,000円（税込）

提供期間 ：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

伊勢海老を贅沢に季節の味覚を堪能する特別会席。

コース内容：

季節の前菜三種盛／湯葉真丈／季節の地魚三種盛／豚角煮／伊勢海老の鬼殻焼／羽二重蒸し／季節の天婦羅／五島椿茶飯／味噌汁／洵特製米プリン

神無月プラン

メニュー名：神無月プラン

価格 ：12,000円（税込）

提供期間 ：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

栗・芋・南瓜の秋の味覚秋の実りを味わう、ほっこり和会席。

コース内容：

季節の前菜三種盛／南瓜豆腐／季節の地魚三種盛／和蘭煮／豆乳具楽丹／蕪蒸し／寄せ鍋／栗御飯／味噌汁／丸十パウンドケーキ

霜月プラン

メニュー名：霜月プラン

価格 ：12,000円（税込）

提供期間 ：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

木野子香る秋深まる味覚を楽しむ霜月の和会席。

コース内容：

季節の前菜三種盛／名残鱧吸／季節の地魚三種盛／地魚と旬野菜の煮物／山海の吹き寄せ盛／楚蟹の蒸し寿司／山賊鍋／木野子炊き込み御飯／柿最中

飲み放題プラン

メニュー名：飲み放題プラン

価格 ：上記のコース料金+3,000円（税込）

ビール/ハイボール/日本酒/焼酎/ソフトドリンク など、幅広いドリンクメニューを取り揃えています。

特典 ：8名様ごとのご予約でスパークリングワイン1本プレゼント！

THE BAR NAGASAKI

ホテル最上階で、長崎の夜景とバーテンダーがこだわり抜いたカクテルや世界中から集めたウイスキーが楽しめる「THE BAR NAGASAKI」。夜景とともに愉しむ秋限定カクテルで、心満たされる特別なひとときをお過ごしください。

【場所】スタジアムシティホテル長崎14F

【提供時間】18:00-24:00(ラストオーダー23:15)

【ご予約】https://www.nagasakistadiumcity.com/tenant_search/the-bar-nagasaki/

左から洋梨、葡萄、栗

メニュー名：秋季限定カクテル

詳細価格：各2,400円（税込）

提供期間：2025年9月2日（火）～11月30日（日）

実りの秋を一杯に込めた、風味豊かな3種類のカクテルをご用意しました。

________________________________________

◇洋梨

洋梨の瑞々しい香りをブランデーグラスに閉じ込めた、すっきりとした飲み口。

秋の夜に寄り添う上品な味わい。

________________________________________

◇葡萄

葡萄のリキュールと赤ワインをベースに、ジンジャーエールで軽やかに。

果実の余韻がふわりと広がる、秋らしいカクテル。

________________________________________

◇栗

栗のリキュールに、なめらかな生クリームを重ねて。

芳醇な栗を丸ごと贅沢に浮かべた、クラシカルで心満たされる一杯。

宴会

スタジアムシティホテル長崎では、歓送迎会や懇親会などにおすすめの季節のパーティープランをご用意しております。

秋の味覚をふんだんに使用したメニューで、心温まる秋の宴をお楽しみください。

【場所】スタジアムシティホテル長崎4F

【ご予約】https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/contact/?banquet

コース（フリードリンク付き）

メニュー名：コース（フリードリンク付き）

詳細価格 ：12,000円（税込）

提供期間 ：2025年9月1日（月）～11月30日（日）

テーブルビュッフェ／ビュッフェ（フリードリンク付き）

メニュー名：テーブルビュッフェ／ビュッフェ（フリードリンク付き）

詳細価格 ：テーブルビュッフェ 10,000円（税込）

ビュッフェ 9,000円（税込）

提供期間 ：2025年9月1日（月）～11月30日（日）