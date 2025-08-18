京都の老舗企業の新たなSNS活用事例｜エルグラム導入で課題解決
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327451&id=bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木隆宏）が開発・提供するInstagram自動化ツール「エルグラム」を、大正14年創業の京都の老舗和紙製品メーカー・谷口松雄堂が導入しました。
同社は、SNS総フォロワー数約80万人を有していますが、とくにYouTubeへの送客やフォロワー獲得に課題を抱えていました。
本記事では、エルグラム導入の決め手や活用事例について、2025年7月29日に実施したインタビュー内容をもとにご紹介します。
■谷口松雄堂様の紹介
谷口松雄堂は、創業100年を迎える京都の老舗和紙製品メーカーです。御朱印帳や扇子、色紙、巻物、掛け軸などのOEM製造を手がけています。
SNS運用は、現在フランス在住の「お竹」さんが担当。時差7時間を超え、日本のチームと連携しながら、週2本のペースでコンテンツ制作を行っています。
Instagramアカウントのフォロワー数は20万人を突破。とくに折り紙をテーマとした動画に力を入れ、これまで40代から70代を中心に支持を得てきましたが、近年は若い世代のフォロワーも増加しており、メキシコやブラジルなど海外からの反響も広がっています。
■導入前の背景や課題
・YouTube登録者数の伸び悩み
InstagramやTikTokは順調に成長していたものの、YouTubeだけは伸び悩んでいました。
・Instagramからの離脱率の高さ
プロフィールからリンクをクリックし、YouTubeへ移動・登録する過程で、多くのユーザーが離脱していました。
・興味関心の高いタイミングで誘導できない
「見たい人はリンクを踏んでくれるだろう」と考えていましたが、実際は行動につながらないケースが多くありました。
■導入の決め手
エルグラム導入の決め手となったのは、自動DM返信機能です。
従来の「◯◯とコメントしてね」といった直接的なPRではなく、折り方に興味を持った方へ、関心が高まっているタイミングでDMで動画リンクを届けられる。そんな自然な流れが、谷口松雄堂の発信スタイルと合致しました。
売り込むのではなく、押しつけることなく、しっかりと伝える。効果的な導線を構築できる点が導入の決め手となりました。
■谷口松雄堂様のエルグラムの活用方法
【活用事例1：コメント起点の自動YouTube誘導】
エルグラムの自動応答機能を使い、リール投稿で折り紙の一部を紹介。「気になる方は『封筒』とコメントしてください」と呼びかけ、コメントした方へ自動DMで以下の情報を案内しました。
・折り方を紹介したYouTubeリンク
・和紙の魅力を伝える活動紹介
・オンラインショップ
・画材通販サイト
・BtoB向けOEMページ
「もしよければご覧ください」と添えることで、自然な誘導ができました。
【活用事例2：多言語対応による国際展開】
海外フォロワーの増加に対応し、日本語・英語で自動DMを設定。英語でコメントしたユーザーにも即座にDMを送信し、自然な交流が生まれました。
「作ってみました！」「That's wonderful!」といった写真付きの報告も届くようになり、企業とフォロワーの距離が縮まっています。
■導入後の成果
エルグラム導入により、以下の顕著な成果を達成しました。
▼フォロワー獲得数の大幅改善
・導入前：10本の投稿で124人のフォロワー獲得
