レポートオーシャン株式会社プレスリリース : シリコーンゴム市場は、高性能エラストマーの革新を背景に、2033年までに43億米ドルに達する見込みで、著しい拡大が予想されています。
シリコーンゴム市場は、2024年にUS$ 27億ドルと評価されており、2033年までにUS$ 43億ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.50%で堅調な拡大が見込まれています。シリコーンゴムは、多様な用途に使える合成エラストマーとして、極端な温度、化学物質、環境条件に対する優れた耐性で知られています。伝統的な天然ゴムとは異なり、シリコーンゴムの優れた性能は、熱耐性、電気絶縁性、化学的安定性を高める独自のシリコン-酸素骨格に起因しています。その幅広い特性により、自動車、医療、電子機器、消費財など多様な業界で不可欠な素材となっています。
電気自動車の世界的な需要の高まりは、燃料市場の拡大を促進します
世界的に電気自動車（Ev）の採用が加速していることは、シリコーンゴム市場の重要な推進力です。 EVメーカーは、その耐久性と弾力性のために、ワイパーブレード、ホース、CVJブーツ、ベローズ、エアバッグ、エキゾーストパイプハンガー、ガスケットなどの重要な部品にシリコー 排出規制、高効率、低メンテナンスコスト、政府のインセンティブなどの要因により、EV販売が強化され、高品質のシリコーン材料の需要が拡大しています。 Tesla、Byd、Hyundai、SAIC-GM-Wuling、Tata Motorsなどの大手自動車企業は、先進的なEVモデルを導入し続けており、今後数年間でシリコーンゴム部品の市場潜在力をさらに強化しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/silicone-rubber-market
規制上の課題と原材料コスト現在の市場のハードル
その有望な成長軌道にもかかわらず、シリコーンゴム市場はいくつかの制約に直面しています。 厳しい政府の規則はシロキサンの解放および材料の非生物分解性の性質を含む環境問題によるある特定のシリコーンの混合物の使用を、限る。 さらに、シリコーンゴムの生産に必要な原材料の高コストは、メーカーにとって課題であり、予測期間中の市場拡大を抑制する可能性があります。 企業は、環境基準を遵守しながら持続可能な成長を維持するために、これらの規制上および経済上の障壁を乗り越えなければなりません。
技術革新と3D印刷は、新しい機会を作成します
3Dプリンティング技術の統合は、さまざまな業界のシリコーンゴム用途に大きな成長の機会をもたらします。 アディティブマニュファクチャリングは、従来の方法では製造が困難であった複雑な患者固有の医療機器や精密部品の製造を可能にします。 ヘルスケア、エレクトロニクス、自動車などの業界では、プロトタイピングや小規模生産に3Dプリンティングが徐々に採用されており、シリコーンゴム製剤の革新が促進され、カスタマイズされたソリューションの市場の可能性が拡大しています。
材料タイプ別の市場セグメンテーションの洞察
2024年、液体シリコーンゴム（LSR）は、主に医療およびベビーケア分野の需要に牽引されて、収益の面で主要なセグメントとして浮上しました。 LSRが広くびんディスペンサーのための医療機器、調停者、ニップル、および電子機器のための部品を製造するのに使用されています。 液体射出成形システムの技術進歩により、このセグメントの成長がさらに強化されました。 しかし、高一貫性ゴム（HCR）は、その例外的な物理的性質、生体適合性、および汎用性のために、今後数年間で支配すると予測されています。 その用途は食品、消費財、石油化学、医療、自動車の各分野に及んでおり、複数の業界で長期的に強い需要があることを示しています。
電気自動車の世界的な需要の高まりは、燃料市場の拡大を促進します
世界的に電気自動車（Ev）の採用が加速していることは、シリコーンゴム市場の重要な推進力です。 EVメーカーは、その耐久性と弾力性のために、ワイパーブレード、ホース、CVJブーツ、ベローズ、エアバッグ、エキゾーストパイプハンガー、ガスケットなどの重要な部品にシリコー 排出規制、高効率、低メンテナンスコスト、政府のインセンティブなどの要因により、EV販売が強化され、高品質のシリコーン材料の需要が拡大しています。 Tesla、Byd、Hyundai、SAIC-GM-Wuling、Tata Motorsなどの大手自動車企業は、先進的なEVモデルを導入し続けており、今後数年間でシリコーンゴム部品の市場潜在力をさらに強化しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/silicone-rubber-market
規制上の課題と原材料コスト現在の市場のハードル
その有望な成長軌道にもかかわらず、シリコーンゴム市場はいくつかの制約に直面しています。 厳しい政府の規則はシロキサンの解放および材料の非生物分解性の性質を含む環境問題によるある特定のシリコーンの混合物の使用を、限る。 さらに、シリコーンゴムの生産に必要な原材料の高コストは、メーカーにとって課題であり、予測期間中の市場拡大を抑制する可能性があります。 企業は、環境基準を遵守しながら持続可能な成長を維持するために、これらの規制上および経済上の障壁を乗り越えなければなりません。
技術革新と3D印刷は、新しい機会を作成します
3Dプリンティング技術の統合は、さまざまな業界のシリコーンゴム用途に大きな成長の機会をもたらします。 アディティブマニュファクチャリングは、従来の方法では製造が困難であった複雑な患者固有の医療機器や精密部品の製造を可能にします。 ヘルスケア、エレクトロニクス、自動車などの業界では、プロトタイピングや小規模生産に3Dプリンティングが徐々に採用されており、シリコーンゴム製剤の革新が促進され、カスタマイズされたソリューションの市場の可能性が拡大しています。
材料タイプ別の市場セグメンテーションの洞察
2024年、液体シリコーンゴム（LSR）は、主に医療およびベビーケア分野の需要に牽引されて、収益の面で主要なセグメントとして浮上しました。 LSRが広くびんディスペンサーのための医療機器、調停者、ニップル、および電子機器のための部品を製造するのに使用されています。 液体射出成形システムの技術進歩により、このセグメントの成長がさらに強化されました。 しかし、高一貫性ゴム（HCR）は、その例外的な物理的性質、生体適合性、および汎用性のために、今後数年間で支配すると予測されています。 その用途は食品、消費財、石油化学、医療、自動車の各分野に及んでおり、複数の業界で長期的に強い需要があることを示しています。