卵粉市場、2033年までに28億米ドルに達する見込み
世界の卵粉市場は2024年に17億1,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に5.60%のCAGRで成長し、2033年には28億米ドルに達すると予想されています。世界の卵粉市場は現在、ダイナミックな拡大と大きな変革期を迎えています。消費者の食習慣の変化、食品加工技術の飛躍的な進歩、そして食品・飲料業界におけるオペレーション効率の絶え間ない追求といった様々な要因が重なり、市場はビジネスチャンスに溢れています。
リクエストサンプルページ: https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/egg-powder-market
本レポートは、ステークホルダーの皆様に、戦略、開発、地域動向、市場動向、そして経済的側面を詳細に分析し、綿密な調査に基づいた分析を提供します。生産、サプライチェーンの動向、エンドユーザーの需要、そして地域展開といった重要な側面を深く掘り下げ、市場の将来的な展望について展望的な視点を提供します。
世界的な戦略的な生産能力拡大が卵粉市場の供給構造を変革
卵粉市場の将来に対する確固たる信頼感を明確に示す指標として、世界中で新規および改良型の生産施設への大規模な投資が挙げられます。IGRECAは、高まる需要に対応するための戦略的な動きとして、2025年2月にフランスに最先端のスプレードライ設備を建設しました。この開発により、高付加価値の卵黄粉および全卵粉の製造量が大幅に増加する見込みです。
英国の食品業界にとって画期的な出来事として、Ready Egg Products社は2024年11月に国内初となる近代的な卵乾燥工場を開設し、ブリティッシュ・ライオン認証の卵粉の製造を初めて可能にしました。これは、国内市場における長年の課題を解消するものです。同様にロシアも加工能力の強化を進めており、BFAGRO社は年間720～1,080トンという驚異的な生産能力を誇る新たな卵加工工場の稼働開始に向けて準備を進めています。このイノベーションは従来の供給源にとどまらず、Onego Bio社は米国ウィスコンシン州に、発酵法で得られる革新的な卵タンパク質粉末「バイオアルブメン」の製造に特化した主力製造施設を建設しており、業界の新たなフロンティアを予感させます。
卵粉市場における製品の品質と機能性を推進する最先端の技術革新
技術の進歩は、卵粉市場の現在の成長段階の基礎であり、製品の品質と用途の多様性の両方を向上させています。2024年6月、Pulviver SPRLは、優れた溶解性と強化された泡安定性を特徴とするインスタント卵白パウダーの製品ラインを導入して業界の新しいベンチマークを設定し、産業用ベーカリーおよびデザートアプリケーションの高度なニーズを直接ターゲットにしました。負けじと、SKM Egg Products Export （India） Ltd.は、急成長する健康とフィットネスサプリメント市場向けに特別に配合された、プレミアムな低温殺菌卵白パウダーの製品ラインを2024年10月に発売しました。これらの製品発売の根底にあるのは、スプレードライやフリーズドライなどのコア処理技術の継続的な改善です。これらの進歩は、卵粉の重要な風味プロファイルと栄養価を細心の注意を払って維持しながら、卵粉の保存期間を延ばす上で極めて重要です。
現在のイノベーションは、泡立ち性の向上や溶解性の向上といった機能性の向上に重点的に取り組んでいます。こうした技術革新の結果、卵プロテインパウダーの賞味期限は12ヶ月を超える長期保存が可能となり、プレミアム製品の中には、品質劣化を最小限に抑えながら最大24ヶ月間も品質を維持できるものもあります。
