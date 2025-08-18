「Children of the discordance “Second Edition”」×「DICKIES(R) 」【B′2nd限定】コラボアイテム登場

株式会社TSIホールディングス

（株）TSIホールディングス（東京都港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が運営するセレクトショップ「B’2 nd（ビーセカンド）」は、「Children of the discordance（チルドレン オブ ザ ディスコーダンス）“Second Edition”」と「DICKIES(R)（ディッキーズ）」とのコラボレーションアイテムを「B’2 nd」限定で発売します。

ジャケット・パンツ・ショーツの3型を、ブラックとブラウンの2色展開でリリース。

合わせて、俳優・笠松将をモデルに迎えた最新LOOKも完成いたしました。

今回のコラボレーションは、「Children of the discordance」の持つストリートとモードの感性と、「DICKIES(R)」のワークウェアとしての機能性・耐久性を融合させた特別仕様。

日常使いはもちろん、セットアップでの着こなしも映えるデザインとなっています。

LOOKモデルには、数々の映画やドラマで存在感を放つ俳優・笠松将を起用。「B'2 nd」らしい洗練されたスタイリングで、両ブランドの魅力を最大限に引き出しました。撮影は都会的なムードとリアルクローズ感を意識し、ファッション性と着やすさを同時に表現しています。

コラボアイテム詳細はこちら(https://mix.tokyo/collections/250813_b2_dxc?utm_source=Instagram&utm_medium=social&utm_campaign=B2_mail_20250815_children)

■STUDS JACKET （Size:1,2,3 Price:\49,500）

■TROUSERS （Size:1,2,3 Price:\31,900）

■SHORT PANTS （Size:1,2,3 Price:\29,150）

【チルドレン オブ ザ ディスコーダンス】

Children of the discordanceはB2ndのためのレーベルを、同じ世代(シーズン)でありながら本コレクションとは異なる提供バリエーションを指してあえて”Second Edition(TM)”と名付け発表した。Children of the discordance “Second Edition(TM)”は、現代におけるアーカイブス からのインスピレーション、ARTやPublic Domain を用いたサンプリングで構成され、より着やすく機能的なアイテムが揃う。

https://www.childrenofthediscordance.com/

【ディッキーズ】

C.N.ウィリアムソンとE.E.ディッキーがDICKIES(R)の共同創業者であり、いとこ同士の2人がワークウェアの生産を開始したのは1920年代。国中がアメリカンドリームの実現に向けて沸いていた頃、2人は全米各地の「働く現場」を回り、農夫や炭鉱夫などそれぞれの仕事に必要な作業着の特性を調べ、労働者のニーズに合わせ工夫が施された製品は瞬く間にアメリカ全土に深く浸透した。モノ作りへのこだわりは途切れることなく、地元テキサスの石油労働者向けに創り出したのが今なお世界で最も愛されるワークパンツ「874」。丈夫で汚れにくく、どんな体型の人にもフィットする「労働者の声を聞く」というDICKIES(R)のアイデンティティーはその後も引き継がれ、ポリシーである「FIT YOU, FIT YOUR JOB」の礎となっている。90年代以降は西海岸のスケーターたちが「874」を愛用したことで各分野のアーティストへも浸透。カルチャーシーンへと飛び火し、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位を確立している。https://www.dickies.jp/

【ビーセカンド】

国内外を問わず、つねに旬の上質なブランドを取り揃えるセレクトショップ。

流行を意識しながらも決して流行だけを追いかけない独自の品揃えが存在価値を高めている。 https://mix.tokyo/pages/b2nd

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

TEL.03-5785-6412

https://tsi-holdings.com

▼商品に関するお問い合わせ▼

B’2 nd神南店

TEL. 03-3770-2921

株式会社TSI 上野商会事業部 PRプレス

TEL.03-5785-6438