9月5日～8日、大阪・関西万博に出展 日本屈指のモノづくりのまち・東大阪ブランド認定 安全安心を極めた自転車用チャイルドシートや日本初の双子用子ども乗せ自転車を展示
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、9月5日～8日、「2025大阪・関西万博」大阪ウィーク～秋～に出展します。全国１位の製造業の事業所密度を誇る日本屈指のモノづくりのまち・東大阪の魅力を伝える企画展で、当社は、東大阪ブランドに認定されている自転車用チャイルドシート「グランディアゼロプラス」や、日本初の双子用の子ども乗せ自転車の電動アシスト付き「ふたごじてんしゃ アシスト」を展示します。1997年の発売から累計販売数735万台を超える自転車用チャイルドシートで培った技術を広く知ってもらう機会にしたいと考えています。
“ケガゼロ”を目指して進化する技術
当社は、自転車用チャイルドシートメーカーのパイオニアとして「すべての子どもを自転車事故から守りたい」と、2016年に「ケガゼロミッション」を立ち上げ、事故事例の収集・検証、製品開発や啓発活動に取り組んでいます。重症時の受傷部位は9割以上が顔や頭であることから、頭部を270度守るアラウンドヘッドガードを採用した「グランディア」を2019年に発売。さらにリブ構造で衝撃を吸収し、重症化リスクを約80%軽減する「ZEROTECT（ゼロテクト）」を開発し、ヘッドガードに搭載した「グランディアゼロ」を2023年に発売しました。ケガを防ぐのに重要なシートベルトも、着脱時のわずらわしさを解消し、フィット感や装着率を高める工夫を凝らし、進化し続けています。
培った技術を樹脂製品のOEM・ODM事業にも活用
当社は、国内で10社程しか保有していないミューセル成形機をはじめとした充実の設備と、年間100万点以上の樹脂製品を製造する技術を生かし、2024年より樹脂製品のOEM・ODM事業を本格的にスタートしました。当社の特長である企画～製造・販売まで行ってきたノウハウで、「つくりたい」を実現します。企画から製造まで全工程をワンストップで対応することで、納期やコストの削減につなげ、高い品質を維持することが可能です。安全性・機能性・デザイン性・軽量化などが求められる自転車用チャイルドシートで培った技術を、自動車・建築・建材・電子機器・日用品・文具などさまざまな分野で活用してもらいたいと考えています。
■「2025大阪・関西万博」大阪ウィーク～秋～出展概要
日時： 9月5日～8日 10:00 ～ 21:00 （ 10:00 開場 ）
出展場所：東ゲートゾーン ギャラリーEAST
事前予約：不要（先着順）
プログラム：
1. 「つながるモノづくり展～多様な日本の技と心～」
世界トップクラスの工業国日本！ その中で「モノづくりのまち」と称される東大阪の集積パワーを感じる企画展！ モノづくりのまち東大阪の産業発展の歴史を貴重な文化財の展示とともに紹介し、幅広い分野で進化してきたプロセスを製品の実物展示や普段みることのできない加工工程などの解説から紐解きます。 さらに未来へつながっていく個性豊かな製品や、最先端製品の展示からモノづくりの深い魅力を届けます。
2. オープンファクトリー「こーばへ行こう！」
「モノづくりの町東大阪」の職人技術や職人と触れ、体験することにより、国内外の人たちとリアルな町工場の職人たちが出会う（交流する）場を提供します。
