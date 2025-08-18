オンキヨー株式会社 株式会社ジー・キューブと共同開発したデジタル聴診器 TICAD9で発表
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、株式会社ジー・キューブ（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長：西村 賢治）と共同開発しましたデジタル聴診器が、2025年8月20日から開催されるTICAD9（第9回アフリカ開発会議）で発表されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327103&id=bodyimage1】
当社は、オンライン診療の需要に備え、家庭でも簡単に使用できる聴診器を目指し、デジタル聴診器の開発を行っております。ジー・キューブグループは、今日一日だけのことではなく、未来もずっと安心して暮らせる健康のために、メディカル／ライフサイエンス事業を推進しています。「あらゆる健康価値を最先端の医療技術によってサポートしたい」この強い思いにより、医療教育の分野では海外への進出も図っています。2025年4月4日付当社プレスリリースでお知らせしておりますとおり、当社と株式会社ジー・キューブとは、デジタル聴診器について協業を行うことについて契約を締結し、当該契約に基づいて共同でデジタル聴診器の開発を行っております。
株式会社ジー・キューブは、当社と共同開発しましたデジタル聴診器を、TICAD9にて発表する予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327103&id=bodyimage2】
デジタル聴診器のイメージ図
■TICAD9（第9回アフリカ開発会議）につきまして
TICADとは、Tokyo International Conference on African Development（アフリカ開発会議）の略であり、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。1993年以来、日本政府が主導し、国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行及びアフリカ連合委員会（AUC）と共同で開催しています。
・会期：2025年8月20日（水）～22日（金）
・会場：パシフィコ横浜
【株式会社ジー・キューブ 会社概要】 （ホームページ https://www.g3-conception.com/ より抜粋）
商号：株式会社ジー・キューブ
設立年月日：2005年２月25日
代表者：西村 賢治
事業内容：半導体産業向け装置ならびに部品販売・エンジニアリング・工事・メンテナンス
プラント産業向けエンジニアリング・工事・メンテナンス
3次元造形人工骨（椎体ケージ）開発・製造ならびに販売
細胞培養ならびに販売
遺伝子解析受託
体外診断薬 開発・製造ならびに販売
医薬部外品 開発・製造ならびに販売
本社所在地：兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル5F
【当社デジタル聴診器関連リンク】
ヘルスケア・医療系事業紹介ページ https://www.onkyo.net/healthcare
事業概要（研究開発）紹介ページ https://www.onkyo.net/summary
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
