『回復術士のやり直し』より、フレイア＆セツナ＆クレハがチャイナドレスでフィギュア化！ 8月18日（月）より予約受付開始！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして『回復術士のやり直し』 フレイア チャイナドレスver.、『回復術士のやり直し』 セツナ チャイナドレスver.、『回復術士のやり直し』 クレハ チャイナドレスver.の予約受付を、カドカワストア、キャラアニ.com、ebtenなどで2025年8月18日（月）より開始いたしました。本フィギュアの予約締切は2025年10月8日（水）を予定しています。
「回復術士のやり直し」よりフレイア、セツナ、クレハの３人のヒロインが、フィギュアで登場です。
ヒロインの一人フレイアは、オリジナルで描き起こしたボディーラインを綺麗に際立たせるチャイナ風水着を身にまといました。
肉感を余す事なく表現し、おしりを気にするそのしぐさと表情は、リアリティに溢れています。
大胆な衣装なのに、おなか周りのレース模様は精巧に表現されています。
氷狼族のセツナが身にまとうチャイナドレスもオリジナルの描きおろしから立体化。舌を少し出した可愛い表情に、大きく開いた胸部から盛り上がる胸や、スリットから覗く腰から太もも・ピタッと身体にフィットした生地で、綺麗に肉感を表現しました。
そして、剣の名門クライレット家の当主クレハも描きおろしチャイナドレスでフィギュア化！綺麗な銀髪をなびかせ張り出した胸やおしりから太ももまでを綺麗に表現しています。
このフレイア・セツナ・クレハは、3体並べて飾れる様に台座をデザインしています。是非３体揃えてお手元でお楽しみください！
詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト」（ https://kdcolle.kadokawa.co.jp/(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/) ）をご覧ください。
またカドスト、キャラアニ.com、ebtenでは、描き起こしのSDイラストのレンチキュラーカード(カードサイズ：縦100mm×横60mm)が特典として付属しますので、お見逃しなく！
描き起こしのSDイラストのレンチキュラーカードを1枚付属
カードサイズ：縦100mm×横60mm
カドスト
フレイア： https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302309003553
セツナ： https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302309003555
クレハ： https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302309003554
キャラアニ.com
フレイア： https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25801312
セツナ： https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25801313
クレハ： https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25801314
ebten
フレイア：https://ebten.jp/p/7015026033154
セツナ：https://ebten.jp/p/7015026033155
クレハ：https://ebten.jp/p/7015026033156
『回復術士のやり直し』 フレイア チャイナドレスver.
【自社EC購入特典】
描き起こしのSDイラストのレンチキュラーカードを1枚付属
カードサイズ：縦100mm×横60mm
・商品名：『回復術士のやり直し』 フレイア チャイナドレスver.
・仕様：プラスチック製塗装済み完成品（専用台座付属）
・スケール：1/7スケール
・全高：約246mm
・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・発売元：KADOKAWA
・販売元：KADOKAWA
・価格：7,073円（税込）
・予約締切日：2025年10月8日（水）
・お届け時期：2026年3月予定
『回復術士のやり直し』 セツナ チャイナドレスver.
【自社EC購入特典】
描き起こしのSDイラストのレンチキュラーカードを1枚付属
カードサイズ：縦100mm×横60mm
・商品名：『回復術士のやり直し』 セツナ チャイナドレスver.
・仕様：プラスチック製塗装済み完成品（専用台座付属）
・スケール：1/7スケール
・全高：約145mm
・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・発売元：KADOKAWA
・販売元：KADOKAWA
・価格：7,073円（税込）
・予約締切日：2025年10月8日（水）
・お届け時期：2026年3月予定
『回復術士のやり直し』 クレハ チャイナドレスver.
【自社EC購入特典】
描き起こしのSDイラストのレンチキュラーカードを1枚付属
カードサイズ：縦100mm×横60mm
・商品名：『回復術士のやり直し』 クレハ チャイナドレスver.
・仕様：プラスチック製塗装済み完成品（専用台座付属）
・スケール：1/7スケール
・全高：約246mm
・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・発売元：KADOKAWA
・販売元：KADOKAWA
・価格：7,315円（税込）
・予約締切日：2025年10月8日（水）
【権利表記】
フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C)2021 月夜 涙・しおこんぶ／KADOKAWA／回復術士のやり直し製作委員会
フィギュアフェスティバル2025[夏]！【オンライン】延長決定！
2025年8月17日（日）に終了予定だったKADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」での特別イベントについて、ご好評につき2025年8月24日（日）まで開催期間が延長されました。
KADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」では、引き続き各種キャンペーンを実施中です。
本商品も一部キャンペーンの対象になります。
詳細は特設ページをご確認ください。
期間：2025年7月18日（金）12：00～8月24日（日）23：59
WEB：「カドスト」内フィギュアフェスティバル特設ページ
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eff2025ss/
KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは
～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～
KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！