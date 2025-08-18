2.5次元・舞台の8月新着ラインナップ公開！ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～、舞台『魔法使いの約束』祝祭シリーズPart2独占見放題配信

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、8月の2.5次元・舞台配信作品の新着ラインナップを公開いたしました。

Fateシリーズの原典「Fate/stay night」の前日譚を描いた、虚淵玄による小説「Fate/Zero」。Fateシリーズの鍵とも言える「第四次聖杯戦争」を描く原作を、バグパイプをはじめとした生演奏を交え、全二部作でミュージカル化。その前編となる“ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～”が、本日より独占見放題配信を開始いたしました。

後編となる“ミュージカル「Fate/Zero」～A Hero of Justice～”の上演が2025年9月に迫るこの機会に、ぜひ前編をご覧ください。

また、育成ゲーム『魔法使いの約束』を原作に、人間と魔法使いが共存する世界で＜大いなる厄災＞と呼ばれる月の影響によって世界各地に起こる異変を鎮めるため、『聖なる祝祭』を執り行う旅に出る賢者と魔法使いたちの姿を描いた“舞台『魔法使いの約束』祝祭シリーズPart2”も、独占見放題配信がスタートいたしました。

さらに、8月29日(金)12:00からは、久保帯人 「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）を原作に、かねてよりミュージカル化が待ち望まれてきた「破面篇」二部作の完結を描いた“「ROCK MUSICAL BLEACH」～Arrancar the Final～”を買い切り配信いたします。

ほか、常時2作品＋毎月変わる4作品を見放題配信中の“舞台『刀剣乱舞』”シリーズや、“明治モダン歌劇「恋花幕明録～前日譚～」”など、DMM TVでは独占配信を含む見放題作品を多数お楽しみいただけます。

どうぞご注目ください！

◆8月のDMM TV【2.5次元・舞台】新着作品ラインナップ

【見放題配信作品】

LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-（TRUMPシリーズ） ★独占配信

舞台『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜 ※8月31日(日)まで ★独占配信

舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭 -夢語刀宴會- 2023/8/6 18:00公演 ※8月31日(日)まで ★独占配信

舞台『刀剣乱舞』山姥切国広 単独行-日本刀史- ※8月31日(日)まで ★独占配信

舞台『刀剣乱舞』心伝 つけたり奇譚の走馬灯 ※8月31日(日)まで ★独占配信

舞台『魔法使いの約束』祝祭シリーズPart2 ★独占配信

ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～ ★独占配信

明治モダン歌劇「恋花幕明録～前日譚～」 ★独占配信

舞台「フルーツバスケット The Final」

【レンタル配信】

劇団「ドラマティカ」ACT3／カラ降るワンダフル！

【ライブ配信】

歌舞伎 刀剣乱舞『東鑑雪魔縁』

ミュージカル「DREAM!ing~After Party~」

激情バニッシュ演劇「咎狗の血」

Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-SUMMER FESTIVAL-

【買い切り配信】

「ROCK MUSICAL BLEACH」～Arrancar the Final～ ※2025年8月29日(金)12:00～ ★独占配信

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※見放題作品の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※見放題作品は14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,200作品、エンタメを含む20万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年7月時点

■DMMショートについて

DMMショートは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービスです。月額550円（税込※）のDMMプレミアム会員に登録することで、ショートドラマを見放題でお楽しみいただけます。毎週新作が追加され、年間ではオリジナルの約40作品を含む約100作品・3,000話（予定）のショートドラマコンテンツを配信予定です。また、DMM TVで配信するアニメやドラマ、バラエティなどの見放題対象コンテンツも同様にご視聴いただけます。

※ App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

