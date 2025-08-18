「BRUNO」がルミネ立川店に8月22日より期間限定オープン！

BRUNO株式会社

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」の期間限定ショップをルミネ立川店に8月22日（金）よりオープンいたします。

また、オープンを記念して、フラワーショップ「gigi fleuriste（ジジ フルーリスト）」との期間限定コラボレーションキャンペーンを開催いたします。

「BRUNO×gigi fleuriste」オープン記念キャンペーンを開催！

ルミネ立川への期間限定ショップオープンを記念し、前回大好評を博した「gigi fleuriste」とのコラボレーションキャンペーンを開催！

Florist辻氏による生花販売や、対象金額以上のご購入でドライフラワーやオリジナルブーケをプレゼントする特典もご用意いたします。

夏の暮らしに彩りを添える、心地よい花時間をBRUNOでお愉しみください。

※画像はイメージです

【キャンペーン概要】

１.生花販売

Florist辻氏がその場でオリジナルブーケを制作。お花は1本からご購入いただけます。

２.ドライフラワー＆ブーケ プレゼント

店内商品を3,300円（税込）以上ご購入で、ドライフラワー（1本）をプレゼント。

また、店内商品を11,000円（税込）以上ご購入でオリジナルブーケをプレゼントいたします。

＜日時＞ 2025年8月22日(金)～24日（日）

＜場所＞ ルミネ立川店 4階

店舗情報

BRUNOルミネ立川店

【POP-UP開催期間】2025年8月22日（金）～

【基本営業時間】平日/土：10：00～20：30、日祝：10：00～20：00

【開催場所】〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川店4階

【電話番号】080-7021-5874

gigi fleuriste（ジジ フルーリスト）について

gigi fleuriste（ジジ フルーリスト）

草花の自然な動きやシックな色合わせが特徴的なパリスタイルのフラワーショップ。「TPOでファッションをコーディネートする感覚でお花を楽しみたい」という想いで2016年10月「gigi.fleuriste」を立上げ、2019年5月1日に東日本橋（2021年6月表参道店に統合）に、2021年1月30日に現在の表参道にフラワーショップをオープン。季節の花材を使いフラワーアレンジメント、ウェディング、フラワーアレンジメントの基礎を学べるレッスンなどを開催するほか、店舗の定期装花やイベント装花まで幅広いサービスを提供。

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO ファンサイト 】https://brunofans.jp/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy）

BRUNO株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com