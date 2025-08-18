韓国コスメ「THE FACE SHOP」のポップアップストアを期間限定オープン&韓国で人気のファンデーション2種が日本上陸

この度のポップアップストアでは、THE FACE SHOPを代表する韓国で人気の「インクラスティング ファンデーション」2種が日本初登場。クッションタイプの「インクラスティング クッションファンデーション」と、リキッドタイプの「インクラスティング ファンデーション」は、保湿しながらも薄く軽やかに肌に密着し、ムラのない均一な仕上がりが長時間※1持続します。