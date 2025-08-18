こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
韓国コスメ「THE FACE SHOP」のポップアップストアを期間限定オープン&韓国で人気のファンデーション2種が日本上陸
ポップアップストアは新宿と札幌のアインズ＆トルペにて実施、「インクラスティング ファンデーション」シリーズがポップアップストア限定で新発売
銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ステファニー化粧品）が、国内唯一の正規代理店として展開する韓国発のビューティーブランド「THE FACE SHOP（ザ・フェイスショップ）」のポップアップストアが、2025年8月29日（金）～9月18日（木）に『アインズ＆トルペ 新宿東口店』にて、2025年8月30日（土）～10月2日（木）に『アインズ＆トルペ ココノススキノ店』にて期間限定でオープンします。
これにあわせて、韓国で人気の、密着して崩れにくいクッションタイプの「インクラスティング クッションファンデーション」と、リキッドタイプの「インクラスティング ファンデーション」を8月29日（金）よりポップアップストア限定で発売します。
また、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEEN WONWOO（ウォヌ）の等身大パネルと一緒に撮影できるフォトブースをストア内に設置します。新作のファンデーションと一緒に撮影をお楽しみいただけます。
【ポップアップストア概要】
アインズ＆トルペ 新宿東口店
開催期間：2025年8月29日（金）～9月18日（木）
場 所：東京都新宿区新宿3丁目36-10 ミラザ新宿ビルB1F～2F
アインズ＆トルペ ココノススキノ店
開催期間：2025年8月30日（土）～10月2日（木）
場 所：北海道札幌市中央区南４条西４丁目１番地 COCONO SUSUKINO１F
【新商品情報】
「インクラスティング ファンデーション」シリーズ共通特長
薄く軽やかに肌に密着
ムラのない均一な仕上がりが長時間※1持続
スキンケア成分※2を66％配合し、肌を保湿
https://digitalpr.jp/table_img/2133/116078/116078_web_1.png
TFS インクラスティング クッションファンデーション
トーン補正パウダー※3配合で、どの角度から見ても明るい肌に仕上げるクッションファンデーション。肌に軽く薄くフィットするエアリーなスリムフィット設計を採用。毛穴をカバーしながら、オイルコントロールパウダー※4（皮脂吸収パウダー）配合で長時間※1自然な仕上がりをキープします。また、タッチプルーフ機能でマスクへ色移りしにくく、さらに、スキンケア成分※266％配合で、保湿してハリをあたえます。10種類の有害物質※5が無添加ヴィーガン認証取得※6で、デリケートな肌の方にもお使いいただけます。
TFS インクラスティング ファンデーション
肌悩みをカバーしなめらかに仕上げるリキッドファンデーション。持ち運びに便利なボトルです。SPF35・PA++で紫外線カットの効果も。バクチオール※7やパンテノール※7、5種のセラミド※8、コラーゲン※9など、スキンケア成分※2を66％配合。
※1 当社調べ。効果には個人差があります。
※2 バクチオール、パンテノール、マデカソサイド、ビオサッカリドガム、ヴィーガンコラーゲン、5種のセラミド
※3 光沢剤：合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化スズ
※4 吸着剤：シリカ
※5 4種のパラベン、タール色素、パラフィンワックス、ミネラルオイル、ペトロリアム、動物性原料、タルク
※6 韓国ヴィーガン認証院認証取得
※7 保湿成分
※8 保湿成分：セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ
※9 保湿成分：デサミドコラーゲン
『THE FACE SHOP』とは
THE FACE SHOPは、2003年に誕生した韓国発のビューティーブランドで、近年リブランディングにより「クリーンビューティーブランド」として新たな一歩を踏み出しました。人と地球にやさしい化粧品づくりを目指し、植物由来の成分やサステナブルな素材を使用した製品を提供しています。すべての製品は、LGのクリーンビューティーラボで厳密に研究開発されており、品質と環境への配慮を両立させています。THE FACE SHOPは、自然の恵みを最大限に活かした高品質な製品を通じて、世界中のユーザーに持続可能な美しさをお届けします。
■銀座ステファニー化粧品公式サイト：https://ginza-stefany.com/
■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/thefaceshop_jp.official/
本件に関するお問合わせ先
＜お客様お問い合わせ＞TEL:0120-389-720
