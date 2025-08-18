『不動産投資術入門編 ～私が実践した資産の膨らませ方～』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、沖田不動産鑑定士・税理士事務所 沖田 豊明 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。

登壇者

沖田不動産鑑定士・税理士事務所

不動産鑑定士・税理士・不動産投資家

平成11年、不動産オーナーが安心して相続・不動産賃貸業をしていけるためのサポートを使命として埼玉県川口市に不動産税務専門の事務所を開設。

不動産投資系オーナーの顧問先に対しては、税務面のみならず、不動産鑑定士の専門知識を活かして投資物件の売買アドバイスも行っている。

また購入後にプラスのキャッシュフロー運営を続ける事が最も重要であるとの認識のもと、賃貸経営の資金管理を中心に賃貸経営のサポートも行っている。

沖田 豊明 氏 会場限定セミナー

『不動産投資術入門編 ～私が実践した資産の膨らませ方～』

◼︎タイトル

・土地への1棟建築を自ら行い「含み益+インカム収入」による投資手法

・不動産オーナー専門税理士だから知っている、不動産は安定した資産拡大が可能

・不動産投資は投資ではなく経営＝自分の力で安定した形成ができる

・何でも買えばいいわけじゃない、不動産鑑定士目線での物件の目利きとは

・資産拡大のスピードを上げる方法

・『沖田資産形成倶楽部※』のご案内(10月開校予定)

※税理士×不動産鑑定士×投資家の沖田豊明氏による“実践型”投資コミュニティです。下記のような方に特におすすめです。

・土地への1棟投資を自ら行い、「含み益＋インカム収入」による投資を学びたい方

・3,000万円程度の自己資金をお持ちの方

・年収1,000万円以上の方

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/55_1_dcf2c42881e89ab9eb9906963118cbce.jpg?v=202508181227 ]

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは

本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、

相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、

オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ

1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！

2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎特別講演（一部）

エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）

「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」

伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）

「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」



服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）

「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」



杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！

「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術

―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」

3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！

会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で

豪華特典が当たるチャンス

イベント詳細はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025sum_prtimes01[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/55_2_23173b930024fa37c94a5abc2acce5cc.jpg?v=202508181227 ]

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。

今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！

ご来場を心よりお待ちしております。

