【ポラス/ニュースレター】永住をテーマにした戸建分譲住宅　1.5階建プランの提案

【「南流山12プロジェクト ひととき×すみか」 外観パース】









ライフスタイルに合わせて変化できる住まい 1.5階建てを提案





平屋と2階建てを融合した「１．５階建て」住宅



















【「ひととき 流山市松ヶ丘・南柏」 1号棟内観 1階に主寝室を計画】



「１．５階建て」のデザインが生まれた背景

【「ひととき 流山市松ヶ丘・南柏」外観パース】



通常の戸建分譲住宅の２階建てでは、将来的な高齢化や介護等によるライフスタイルの変化に対応しづらい問題があることや、近年需要が高まっている平屋では、都心や都内近郊において広い土地の確保が困難な状況にあります。こうした課題を解消するため、２階建ての主寝室を１階に配置。階段昇降の負担を軽減し、1階での生活が完結できる「１．５階建て」住宅を提案しました。お客様が将来においてライフスタイルに変化があった場合にでも、住み続けることができる住宅となっています。

ポラスグループ 株式会社中央住宅 不動産ソリューション事業部（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）は、ライフスタイルに合わせて変化できる「１．５階建て」住宅がある「南流山12プロジェクト ひととき×すみか」（全12棟）と、「ひととき 流山市松ヶ丘・南柏」（全67棟）を開発しました。「１．５階建て」住宅は、建築基準法上における2階建ての住宅でありながら、1階部分で生活が完結する間取りの家です。２階建ての主寝室を１階に配置し、平屋と2階建てどちらの特性も生かした新たな発想のプランを提案します。