世界のツナ缶市場、2033年までに406億2000万米ドル超に拡大へ
世界のツナ缶市場は2024年に310億8000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に3.02%のCAGRで成長し、2033年には406億2000万米ドルに達すると予想されています。ツナ缶詰市場の原動力は、その巨大な生産・加工能力にあります。2023年には、カツオやキハダマグロなど、主に缶詰に使われるマグロ類の世界総漁獲量は約520万トンに達しました。タイのような主要な加工拠点には、50以上のマグロ缶詰工場があります。これらの施設のうち最大規模の施設では、1日あたり最大500トンの生マグロを加工できます。業界全体として、世界中で数十万人の直接雇用を生み出しています。例えば、大規模な缶詰工場1つで3,000人以上を雇用することができます。また、生産工程では重要な副産物も発生し、マグロの廃棄物から年間推定150万トンの魚粉と魚油が生産されています。
サンプルページをダウンロード: https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/canned-tuna-market
操業規模は巨大で、マグロ缶詰会社上位10社の年間生産能力は合計で200万トンを超えます。標準的なマグロ缶詰工場では、平均して1日あたり約200トンの生マグロを処理します。缶詰用生マグロ専用の冷蔵倉庫の容量は、世界全体で100万立方メートルを超えると推定されています。2024年には、東南アジアと南米で少なくとも5つの大規模なマグロ加工工場が新たに稼働する予定です。生の冷凍マグロが缶詰工場に到着してから、出荷可能な缶詰製品になるまでの平均時間は約48時間です。
国際貿易の流れと世界のツナ缶の動き
ツナ缶市場は国際貿易に大きく依存しています。2023年には、世界のツナ缶輸出量は250万トンを超えました。輸入上位5カ国である米国、スペイン、イタリア、英国、ドイツは、同年に合計100万トンを超えるツナ缶を輸入しました。一方、輸出上位5カ国はタイ、エクアドル、スペイン、インドネシア、フィリピンで、合計180万トンを超える輸出量を記録しました。
2024年のツナ缶1個（20フィートコンテナ換算単位：TEU）の平均価格は約3万5000ドルでした。ツナ缶には100を超える主要な国際貿易ルートがあり、それぞれの年間取引量は1000トンを超えています。2023年には、欧州連合（EU）の税関当局が輸入基準を満たさないとして拒否したツナ缶の総量は約5000トンでした。現在、ツナ缶の関税や割当量に関する具体的な規定を含む二国間貿易協定が50件以上有効です。アジアの主要生産拠点からヨーロッパの主要市場へのツナ缶の平均輸送時間は25日から35日です。世界中で500社を超える企業がツナ缶製品の輸出に積極的に関与しています。
小売チャネルの流通とツナ缶の販売量
小売業界では、大手スーパーマーケットチェーンがツナ缶市場の主な販売チャネルとなっています。アメリカの大型ハイパーマーケットでは、1週間で最大2万缶ものツナ缶を販売することがあります。平均して、大型スーパーマーケットでは約3.7メートル（12フィート）の棚スペースをツナ缶製品に割り当てています。品揃え豊富なアメリカのスーパーマーケットでは、ツナ缶のSKU（在庫管理単位）の数は50を超えることもあります。
オンライン販売は成長しているチャネルであり、主要なeコマースプラットフォームでは年間数百万個のツナ缶が販売されています。たとえば、Amazonは2023年に北米で1,000万個以上のツナ缶を販売しました。コンビニエンスストアは、小規模な販売チャネルではあるものの、ツナ缶市場の重要な部分を占めており、平均的な都市のコンビニエンスストアでは、少なくとも5種類のツナ缶SKUを在庫しています。世界のトップ10小売業者は、30を超える異なるプライベートラベルのツナ缶を提供しています。小売店でのツナ缶の平均在庫回転率は約60日です。日本には、ツナ缶を販売する自動販売機が1,000台以上あります。レストランやケータリング業者を含む食品サービス業界は、2023年に世界で推定30万トンのツナ缶を購入しました。大手小売業者は、昨年、ツナ缶の重要なプロモーションキャンペーンを200以上実施しました。
サンプルページをダウンロード: https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/canned-tuna-market
操業規模は巨大で、マグロ缶詰会社上位10社の年間生産能力は合計で200万トンを超えます。標準的なマグロ缶詰工場では、平均して1日あたり約200トンの生マグロを処理します。缶詰用生マグロ専用の冷蔵倉庫の容量は、世界全体で100万立方メートルを超えると推定されています。2024年には、東南アジアと南米で少なくとも5つの大規模なマグロ加工工場が新たに稼働する予定です。生の冷凍マグロが缶詰工場に到着してから、出荷可能な缶詰製品になるまでの平均時間は約48時間です。
国際貿易の流れと世界のツナ缶の動き
ツナ缶市場は国際貿易に大きく依存しています。2023年には、世界のツナ缶輸出量は250万トンを超えました。輸入上位5カ国である米国、スペイン、イタリア、英国、ドイツは、同年に合計100万トンを超えるツナ缶を輸入しました。一方、輸出上位5カ国はタイ、エクアドル、スペイン、インドネシア、フィリピンで、合計180万トンを超える輸出量を記録しました。
2024年のツナ缶1個（20フィートコンテナ換算単位：TEU）の平均価格は約3万5000ドルでした。ツナ缶には100を超える主要な国際貿易ルートがあり、それぞれの年間取引量は1000トンを超えています。2023年には、欧州連合（EU）の税関当局が輸入基準を満たさないとして拒否したツナ缶の総量は約5000トンでした。現在、ツナ缶の関税や割当量に関する具体的な規定を含む二国間貿易協定が50件以上有効です。アジアの主要生産拠点からヨーロッパの主要市場へのツナ缶の平均輸送時間は25日から35日です。世界中で500社を超える企業がツナ缶製品の輸出に積極的に関与しています。
小売チャネルの流通とツナ缶の販売量
小売業界では、大手スーパーマーケットチェーンがツナ缶市場の主な販売チャネルとなっています。アメリカの大型ハイパーマーケットでは、1週間で最大2万缶ものツナ缶を販売することがあります。平均して、大型スーパーマーケットでは約3.7メートル（12フィート）の棚スペースをツナ缶製品に割り当てています。品揃え豊富なアメリカのスーパーマーケットでは、ツナ缶のSKU（在庫管理単位）の数は50を超えることもあります。
オンライン販売は成長しているチャネルであり、主要なeコマースプラットフォームでは年間数百万個のツナ缶が販売されています。たとえば、Amazonは2023年に北米で1,000万個以上のツナ缶を販売しました。コンビニエンスストアは、小規模な販売チャネルではあるものの、ツナ缶市場の重要な部分を占めており、平均的な都市のコンビニエンスストアでは、少なくとも5種類のツナ缶SKUを在庫しています。世界のトップ10小売業者は、30を超える異なるプライベートラベルのツナ缶を提供しています。小売店でのツナ缶の平均在庫回転率は約60日です。日本には、ツナ缶を販売する自動販売機が1,000台以上あります。レストランやケータリング業者を含む食品サービス業界は、2023年に世界で推定30万トンのツナ缶を購入しました。大手小売業者は、昨年、ツナ缶の重要なプロモーションキャンペーンを200以上実施しました。