小中学生でも作れる！Canvaで世界にひとつだけのクリアファイルをデザインするオンラインセミナーを開催

株式会社GORAQUE

株式会社GORAQUE（本社：京都府京都市、代表取締役：山崎 嘉久）は、親子で学べるオンラインデザインスクール「Canvalu（キャンバる！）」の特別オンラインセミナー、



「世界にひとつだけ！あなただけのクリアファイルをつくろう」



を2025年8月30日（土）10:00～11:15に開催いたします。

「Canvaを使って何かを作りたいけど、アイデアが浮かばない」

「自分の思いをうまくデザインに落とし込めない」

「夏休みに親子で一緒に楽しい思い出をつくりたい」

そんな方にぴったりの75分。

Canvaluセミナー第2弾の本セミナーでは、Canvaを使って“世界にひとつだけのクリアファイル”をデザインします。親子で一緒に参加することで、伝える力・自己表現力・親子の対話力を自然に育む機会になります。

Canvalu参加者は無料ご招待（※8月23日までの登録が必要）。 それ以降または一般の方は、Peatixにて2,000円（税込）でチケットをご購入いただけます。

現在、14日間の無料体験レッスンやOPEN記念キャンペーンも実施中です。

詳細を見る :https://lms.goraque.com/

セミナー概要

タイトル：

世界にひとつだけ！あなただけのクリアファイルをつくろう



日時：

2025年8月30日（土）10:00～11:15（Zoom開催）



内容：

・Canvaでクリアファイルをデザインする

・デザインをおしゃれに仕上げる方法

・親子で何かひとつ、思い出に残る作品を作れる

・子どもの「伝える力」や「自己表現力」を育てる

・セミナー参加者限定特典つき

対象：

小学4年生～中学3年生の保護者とそのお子さま、教育関係者など

参加費：

・Canvalu参加者：無料（8月23日までの登録必須）

・一般：Peatixにて2,000円（税込） ※8月23日以降も受付可

詳細・申込ページ：

Canvalu公式サイト：https://lms.goraque.com/

Peatixイベントページ：https://peatix.com/event/4521977/view

デザインは創造性をもって問題解決する力

今、教育の現場でも注目されているのが「STEAM教育」。

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Arts（芸術）、Mathematics（数学）をバランスよく学び、創造性をもって問題解決する力を育てる新しい学びのかたちです。

Canvaは、"Art"＝創造性を育てるツールとして、世界中の学校や教育現場で活用されています。

Canvaluとは？

Canvalu（キャンバる！）は、世界2億人が使うデザインツール「Canva」を使って、親子で一緒に学べる月額制のオンラインスクールです。

1レッスンは5～10分。毎週の教材で無理なく学びながら、「伝える力」「デザインの考え方」「自己表現」を育てることができます。

さらに、クイズや課題でスキルを定着させ、親子の会話や共同作業のきっかけも生まれます。

【OPEN記念】先着100名様限定！ずっと月額3,980円キャンペーン

親子2アカウントで利用できるCanva講座が、通常月額4,980円→3,980円で利用できる特別キャンペーンを実施しています。

対象プラン：親子2アカウント（月額サブスク）

キャンペーン価格：月額3,980円（永久適用）

対象者：先着100名限定／初回申込者のみ

クーポンコード：サービスページにて掲載

サービスページ：https://lms.goraque.com/

※定員に達し次第終了となります。

株式会社GORAQUEについて

すべての人が楽しんで新しい挑戦ができる世界をつくる。

知らないものに触れる、体験する、今までにない環境に飛び込む。攻略する。それはまるでゲームのよう。“新しい”って、ワクワクする。

GORAQUEはお客様と共に”新しい”を楽しく科学することで価値を見出し成功に導き、法則を見つけその先の”楽”をカタチにしていく会社です。

会社名：株式会社GORAQUE（ゴラクエ）

代表者：代表取締役 山崎 嘉久

所在地：〒600-8223 京都府京都市下京区大黒町227 第２キョートビル402

事業内容：オンライン教育事業、SNSマーケティング支援、コーチング事業

サイトURL：https://goraque.com/