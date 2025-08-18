【 8/26 (火) 16:00 】日本ゼオンに学ぶ「技術シーズ × 顧客ペイン」 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「研究開発のアイデアを “ビジネスの芽” に変える思考法」をテーマに、日本ゼオン株式会社 高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部 ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務、佐々木 智一 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 8/26 (火) 16:00 より開催します。

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、日本ゼオン株式会社 高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部 ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務 佐々木 智一 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：日本ゼオンに学ぶ「技術シーズ × 顧客ペイン」

～研究開発のアイデアを “ビジネスの芽” に変える思考法～

主催：株式会社ビザスク

日時：8月26日（火）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

佐々木 智一 氏

日本ゼオン株式会社

高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部

ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務

日本ゼオン株式会社にて、研究員として入社後、リチウムイオン二次電池向け材料の開発に研究リーダーとして携わり、電池メーカーとの共創を果たしてきた。その後、知的財産部へ異動、メディカル関連の子会社で知的財産グループ長を経験し、2022年に半導体・電子部品向け材料を販売する事業部へ異動し、新規事業創出を推進している。また、社内スタートアップ制度の第１期テーマとして、IoT 製品の新規事業創出を起案し、推進している。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介（5分）

・佐々木氏 ご講演（60分）

・Q&A（25分）

【お申込みについて】

