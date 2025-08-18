【 8/26 (火) 16:00 】日本ゼオンに学ぶ「技術シーズ × 顧客ペイン」 無料オンラインセミナーを開催
「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「研究開発のアイデアを “ビジネスの芽” に変える思考法」をテーマに、日本ゼオン株式会社 高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部 ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務、佐々木 智一 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 8/26 (火) 16:00 より開催します。
◆ 詳細・お申込み：
https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826)
◆ 背景
当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。
業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）
また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。
◆ セミナーのご紹介
本セミナーでは、日本ゼオン株式会社 高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部 ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務 佐々木 智一 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。
以下、ご講演内容のイメージです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/402_1_2019b34bce75d7ea395ad925b512afc8.jpg?v=202508181227 ]
◆ セミナーの概要
タイトル：日本ゼオンに学ぶ「技術シーズ × 顧客ペイン」
～研究開発のアイデアを “ビジネスの芽” に変える思考法～
主催：株式会社ビザスク
日時：8月26日（火）16:00～17:30
開催方法：Zoom によるオンライン開催
参加費用：無料
詳細・お申込み：
https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826)
【登壇者情報】
佐々木 智一 氏
日本ゼオン株式会社
高機能マテリアル事業部 高機能マテリアル開発企画部
ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXTフロンティア兼務
日本ゼオン株式会社にて、研究員として入社後、リチウムイオン二次電池向け材料の開発に研究リーダーとして携わり、電池メーカーとの共創を果たしてきた。その後、知的財産部へ異動、メディカル関連の子会社で知的財産グループ長を経験し、2022年に半導体・電子部品向け材料を販売する事業部へ異動し、新規事業創出を推進している。また、社内スタートアップ制度の第１期テーマとして、IoT 製品の新規事業創出を起案し、推進している。
■ご講演スケジュール
・ご挨拶とサービス紹介（5分）
・佐々木氏 ご講演（60分）
・Q&A（25分）
【お申込みについて】
以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。
https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness250826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250826)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/402_2_1173b170e0f4b3f3ec009ab65f28c59b.jpg?v=202508181227 ]