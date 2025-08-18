目が離せない『Turkey!』コンビニプリント「場面写」に6投目（第6話）追加！

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして提供中のTVアニメ『Turkey!』コンビニプリントの「場面写」に6投目（第6話）を追加しました。



TVアニメ『Turkey!』コンビニプリント絶賛発売中！

TVアニメ『Turkey!』6投目（第6話）STORY

＜飛び越えて、リバースフック＞


さゆり「一つの命を助けるために、一つの命を殺すって……おかしいと思うんです……」


傑里「それが、守るということではないのですか」


さゆり「──」


傑里 「選ぶことではないのですか。生かす命と、捨てる命を」



選択と決断の６投目。


TVアニメ『Turkey!』コンビニプリント

TVアニメ『Turkey!』コンビニプリントは、各キャラクターのポスターやシールなどをコンビニのマルチコピー機でプリントできるサービスです。




衝撃的な展開、愛らしいキャラクターデザインや超豪華声優陣も話題になっている『Turkey!』


この『Turkey!』コンビニプリントでは、放送終了後の翌週（次話放送の前日）に各話より厳選された12点の「場面写」をL判写真用紙でプリントできる「場面写」、各キャラクターデザインの「シール」、「ポスター＆ブロマイド」の3種類のプリントが楽しめます。



美しいビジュアルをぜひコレクションしてください。


◆『Turkey!』シールプリント　L判シール用紙　250円（税込）


◆『Turkey!』ポスター　A4光沢紙　500円（税込）


◆『Turkey!』ブロマイド　L判写真用紙　300円（税込）


◆『Turkey!』場面写　L判写真用紙　300円（税込）



◆『Turkey!』コンビニプリント専用サイト　https://myseries-collab.com/turkey/


貴重な「複製原画」が当たる！連動型キャンペーン

「場面写」をコンビニプリントで集めて、「複製原画」をゲットしよう！


全12話の「複製原画」が、それぞれ限定1名様に当たる！


「場面写」プリント用紙に印字されている応募用QRコードからキャンペーンにエントリーできます。１枚のプリント用紙で１口の応募が可能です。（最大12口まで同時に応募可能）




詳しくは専用サイトでご確認ください　https://myseries-collab.com/turkey/



TVアニメ『Turkey!』7月8日(火)より日本テレビほかにて絶賛放送中！

「Turkey!」は長野県千曲市を舞台に、ボウリング部に所属する5人の女子高生を描く物語。


タツノコプロのアニメ制作レーベル・BAKKEN RECORDとポニーキャニオンが手がけるオリジナルアニメ。


音無麻衣（菱川花菜）、五代利奈（市ノ瀬加那）、一ノ瀬さゆり（岩田陽葵）、三鷹希（天麻ゆうき）、二階堂七瀬（伊藤彩沙）と出演陣も豪華で、この夏期待のアニメ作品として注目されている。



□ スタッフ


原案：BAKKEN RECORD、ポニーキャニオン／監督：工藤進／脚本：蛭田直美／キャラクターデザイン・総作画監督：武川愛里／メインアニメーター：那花優統／色彩設計：のぼりはるこ／美術監督：田尻健一／撮影監督：小西庸平／CGディレクター：堀本夏生／編集：及川雪江／音楽：林ゆうき／音楽制作：ポニーキャニオン／プロデューサー：木下哲哉、北林俊哉／アニメーションプロデューサー：大松裕


□ キャスト


音無麻衣：菱川花菜／五代利奈：市ノ瀬加那／一ノ瀬さゆり：岩田陽葵／三鷹希：天麻ゆうき／二階堂七瀬：伊藤彩沙


(c)BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC. /「Turkey!」製作委員会



＜サービス提供＞


株式会社SAMURAI SWORD


プリントサービス事務局　担当：石原


〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-1-3


サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階


TEL：03-6426-5159


http://samuraisword.co.jp/