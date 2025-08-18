「HRサミット2025 ONLINE」申込開始！養老孟司氏、岡田武史氏、山口周氏、楠木建氏ら豪華ゲストが多数ご登壇！
人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）は、2025年9月3日～10月29日に企業の人材戦略・組織強化・働き方を考える専門フォーラム「HRサミット2025」を完全オンラインにて開催いたします。
◆特設サイト：https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=88129
＜開催にあたって＞
第14回目となる今年のテーマは『Empowering HR,Empowering People～人事を強化し、組織と働く人に力を～』。
企業、人事を取りまく環境変化はさらに加速しており、人事課題はますます複雑化しています。こうした人事課題に対処するためには、人事部門の組織的強化、人事メンバーのスキル・能力強化が必須となります。人事部門が直面している様々な課題に対する解決方法や企業事例を共有するとともに、組織強化、人事部や人事メンバーのスキル・能力強化を支援する場として開催いたします。
HRサミットは、1講演から申込可能で、申込数に制限はありません。
アーカイブ配信期間もございますので、ぜひこの機会にお申込みください。
- HRサミット2025 ONLINE 主な登壇者
▼特別講演
・守島 基博 氏／学習院大学経済学部経営学科 教授、一橋大学 名誉教授
・桜井 博志 氏／株式会社獺祭 会長
・養老 孟司 氏／東京大学 名誉教授
・岡田 武史 氏／株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長
・楠木 建 氏／一橋ビジネススクール 特任教授
・高橋 俊介 氏
・山口 周 氏／株式会社ライプニッツ 独立研究者、著作家、パブリックスピーカー
・津田 雄一 氏／宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 副所長、教授
・石川 善樹 氏／公益財団法人Well-being for Planet Earth 代表理事
・楠田 祐 氏／HRエグゼクティブコンソーシアム 代表
・内山 恵美 氏／株式会社SUBARU 人事部担当部長 経営企画部担当部長
・田中 憲一 氏／株式会社トリドールホールディングス 取締役CHHO
・越川 泰江 氏／イオンリテール株式会社 人事総務本部 人材育成部長
・石田 重樹 氏／ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 統括マネージャー
・高倉 千春 氏／高倉&Company合同会社 共同代表、元ロート製薬 CHRO
・三谷 慶一郎 氏／株式会社NTTデータ経営研究所 主席研究員
エグゼクティブ・コンサルタント
・永島 寛之 氏／トイトイ合同会社 代表社員、中央大学 企業研究所 客員研究員
・後藤 宗明 氏／一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事
チーフ・リスキリング・オフィサー
・服部 泰宏 氏／神戸大学大学院 経営学研究科 教授
・伊達 洋駆 氏／株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
・曽和 利光 氏／株式会社人材研究所 代表取締役社長
ほか
▼NEXT HR LABO講演（専門領域を研究するゲスト陣による学びの場）の主な登壇者
・佐藤 博樹 氏／東京大学 名誉教授
・高田 朝子 氏／法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授
・尾形 真実哉 氏／甲南大学 経営学部 教授
・古屋 星斗 氏／一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事、
リクルートワークス研究所主任研究員
・国保 祥子 氏／株式会社ワークシフト研究所 所長
・小林 祐児 氏／株式会社パーソル総合研究所 主席研究員／執行役員 シンクタンク本部長
ほか
上記のほか、有識者・著名人、著名企業より多数ご登壇いただきます。
タイムテーブルはこちらから
https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=88130
- アーカイブ配信期間もご用意【配信期間：9月17日（水）13時～10月29日（水）17時】
今年もアーカイブ配信を実施いたします。
ストリーミング配信で見逃した講演も、期間中はいつでもご視聴いただけます。
また、アーカイブ期間でも、新規申し込みを受け付けております。ぜひご活用ください。
■「HRサミット2025 ONLINE」開催概要
【会期：9月3日（水）～10月29日（水）】
▼ストリーミング配信
9月3日（水）、4日（木）、9日（火）、10日（水）
▼アーカイブ配信
9月17日（水）13時～10月29日（水）17時
・配信形式：オンライン（Vimeo）
・主催：HRサミット実行委員会
・協力：一般財団法人 日本科学技術連盟
・メディアパートナー：企業と人材／人事マネジメント／労政時報／月刊総務／経済界
・参加費：無料
・お申込：専用WEBページからのオンライン申込
https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=88129
・お問い合わせ：HRサミット受付事務局 hrsummit@hrpro.co.jp
■会社概要
企業名 ： ProFuture株式会社
代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺澤 康介
所在地 ： 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
設立 ： 2007年7月
事業内容 ： 人事ポータルサイト『HRプロ』、経営層向け情報サイト『経営プロ』、
CMS・MA一体型ツール『Switch Plus』、人事担当者・経営者向けイベント
『HRサミット』の開催などメディア事業、イベント事業、
ソリューション事業、人事関連の研究
URL ： https://profuture.co.jp/
